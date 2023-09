SlovakiaTech v Košiciach sa venuje technológiám, prezentuje sa i Volvo

Košice 19. septembra (TASR) - Na technológie a inovácie je zameraná medzinárodná konferencia a veľtrh SlovakiaTech Forum - Expo 2023, ktorá sa v utorok a stredu (20. 9.) koná v košickom Kulturparku. Na piatom ročníku podujatia sa stretávajú vedci, vynálezcovia, vývojári, startupisti, predstavitelia technických univerzít, podnikatelia i štátni predstavitelia. Prezentuje sa aj automobilka Volvo so svojím projektom vybudovania uhlíkovo neutrálneho závodu vo Valalikoch.



Sloganom tohtoročného SlovakiaTechu je "Revolúcia umelej inteligencie je tu". Organizátori informovali, že počas dvoch dní sa na troch pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných spíkrov z prostredia vedy, školstva, technologických firiem, startupov a investorov, ale aj predstaviteľov štátu.



K základným témam patria Umelá inteligencia okolo nás, Zelené technológie a Bezpečnosť v technológiách. Generálnym partnerom podujatia je tento rok švédska automobilka, ktorá bude v závode pri Košiciach vyrábať elektromobily a zamestná tisíce ľudí. Nový investor má aj miesto na registráciu regionálnych subdodávateľov.



"Tento ročník SlovakiaTechu len potvrdzuje to, čo sme si pri jeho založení zaumienili, prinášať inovácie a spájať inovačné a technologické zázemie na Slovensku. Snažíme sa vytvoriť účinný trojuholník medzi vládou, firmami a univerzitami," uviedol prezident SlovakiaTechu a bývalý minister hospodárstva Juraj Miškov. Cieľom je podľa neho zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska. "Potrebujeme poskočiť v inovačnom rebríčku EÚ, kde sme na 23. mieste, teda na chvoste. A mám pocit, že sa nám to začína dariť, že začíname inšpirovať mladých ľudí, aby sa do budúcnosti viac zamerali aj študijne na oblasť technológií, inovácií, ktoré nás môžu výrazne posunúť dopredu, a môžeme zvýšiť akoby pridanú hodnotu celého hospodárstva SR," dodal. Ocenil pritom množstvo mladých návštevníkov, ktorí na podujatie už od úvodu prichádzali vo veľkom počte.



Šéf košického závodu Volvo Björn Helldén označil akciu ako vítanú príležitosť na stretnutie s budúcimi partnermi a dodávateľmi. "Počas dvoch dní podujatia otvoríme Supplier Meeting Point ako platformu pre budúcich subdodávateľov našej automobilky z regiónu východného Slovenska," potvrdil.



K sprievodným podujatiam patrí výstavná časť expo s expozíciami slovenských univerzít, inovatívnych a technologických firiem, ďalej novinky v oblasti startupov, hackathon, workshopy, prehliadka filmov a ďalšie aktivity.



Organizátorom je nezisková organizácia SlovakiaTech a hlavnými partnermi sú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).