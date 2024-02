Slovákom ležia peniaze na účtoch, dôchodkom z II. piliera neveria

Bratislava 28. februára (OTS) - Mýtus, že Slováci na investovanie nemajú v porovnaní so západnými krajinami dostatok peňazí, neplatí. Podľa štatistík NBS majú bankách uložených približne 43 miliárd eur. Čo nám však jednoznačne chýba, je dostatočná finančná gramotnosť. Podľa údajov NBS, až 70 % tejto sumy je totiž uložených na bežných účtoch, kde úspory požiera inflácia.Kým v zahraničí je téma investovania či individuálneho sporenia si na dôchodok bežná, znalosti Slovákov v tejto oblasti stále patria len k európskemu priemeru. Väčšina z našich úspor leží na bežných účtoch a iba približne pätinu naozaj investujeme – najmä do dôchodkových sporiacich systémov alebo nehnuteľností.Podľa prieskumov však väčšina ľudí neverí, že sa o nich štát dokáže postarať a v starobe budú dostávať dostatočne vysoký dôchodok. Nedôveru prehĺbili aj novou vládou avizované zmeny v druhom dôchodkovom pilieri. Ten sa už v minulosti opakovane menil a aj teraz je v hre napríklad využitie ľuďmi nasporených prostriedkov na plátanie dier v iných častiach štátneho rozpočtu, prípadne jeho otvorenie. To by umožnilo sporiteľom z II. piliera vystúpiť a prerozdeliť svoje úspory do iných, potenciálne aj výnosnejších fondov či investičných možností.Krátkodobých či dlhodobejších možností na investovanie na trhu je dnes množstvo. K tým konzervatívnym patria investičné či ETF fondy, rizikovejšie zastupujú napríklad akcie. V obľúbenosti však u Slovákov jednoznačne dominujú nehnuteľnosti.vysvetľujeS takýmto investovaním do nehnuteľností sa však spája aj niekoľko “povinností”. “S vlastníctvom nehnuteľnosti prichádzajú viaceré ťažkosti, napríklad nutnosť priebežných opráv po nájomníkoch, alebo aj pomerne náročné hľadanie potenciálneho kupcu, ak chcete svoju investíciu do bytu či domu zlikvidniť. Ale samozrejme, tou najväčšou prekážkou je nutnosť disponovať dostatkom peňazí alebo spĺňať čoraz prísnejšie pravidlá pre poskytnutie hypotéky, aby ste si niektorú z čoraz drahších nehnuteľností mohli vôbec kúpiť,” vysvetľuje Maslík.Slovákom sa v týchto dňoch otvára aj úplne nová príležitosť investovať do developerských projektov rastúcich v susednej Českej republike. Platforma Investown ich financuje prostredníctvom tzv. crowdfundingu – developer teda namiesto úveru v banke dostane prostriedky od platformy, kde sa na projekt “vyskladajú” stovky či desiatky investorov z radov bežných ľudí.dopĺňaTakéto investovanie do nehnuteľností prináša stabilný a vopred známy výnos, keďže developeri peniaze čerpajú za vopred dohodnutých podmienok.porovnáva, cez ktorú už ľudia investovali 118,16 mil. eur a počet registrovaných používateľov sa každý mesiac zvyšuje v priemere o tri tisícky. Od novembra 2023 má Investown licenciu Českej národnej banky a je tak plne regulovaný na úrovni celej EÚ.Vstupná investícia: 0 eurMesačná investícia: 200 eurDĺžka investície: 10 rokovVýška investície po 10 rokoch: 24 000 eurVýška zhodnotenia po 10 rokoch: 16 992 eurBudúce celkové imanie po 10 rokoch: 40 992 eur