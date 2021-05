Slovákom pandémia pomohla viac ušetriť,zhoršila však investičné návyky

Bratislava 4. mája (TASR) – Počas pandémie nového koronavírusu sa prístup Slovákov k tvorbe úspor stal konzervatívnejším. Zatiaľ čo tempo medziročného rastu úspor na bankových účtoch sa zrýchlilo, investície do podielových fondov klesli. Nepomer medzi úsporami v bankách, ktoré nič nezarábajú, a akciovými podielovými fondmi s priemerným výnosom 10 % sa počas pandémie ešte viac zväčšil. Potvrdzujú to štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) a Asociácie správcovských spoločností (ASS), upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Minulý rok pribudli slovenským domácnostiam na bankové účty viac ako 3 miliardy eur a do podielových fondov smerovalo 491 miliónov eur. Na bankových účtoch s výnosom blízkym nule si Slováci odložili šesťkrát viac úspor ako vložili do podielových fondov, ktoré spravujú správcovské spoločnosti združené v ASS.



"Čísla jasne ukazujú, že Slováci sa v čase krízy opäť silnejšie vrátili ku konzervatívnej investičnej stratégii. Tou je na Slovensku tradične odkladanie úspor na bankové účty, a to napriek tomu, že výnosy v bankách sú blízko nuly a úspory strácajú pre infláciu hodnotu, kým pri podielových fondoch nie je problém získať dlhodobo čistý výnos 5 až 7 %," zhodnotil Búlik.



Investície do podielových fondov počas minulého roka klesli. Kým v roku 2019 dosiahli čisté predaje 533 miliónov eur, vlani klesli o 8 % na 491 miliónov eur. Zvrátil sa tak dlhodobý trend s každoročne rastúcim objemom úspor, ktoré plynuli do podielových fondov. "Štatistika ukazuje, že Slováci sa pri razantnom poklese v marci minulého roka čiastočne zľakli a predsa len vypredávali svoje podiely. Aj keď zvyšok roka investíciám vyslovene prial, nové investície už prvotnú marcovú paniku nedokázali skorigovať," doplnil analytik.



Od úvodu tohto roka do konca marca vložili Slováci na bankové účty vyše 1,2 miliardy nových úspor, do podielových fondov investovali 237 miliónov eur. "Dá sa povedať, že miera tvorby úspor je historicky rekordná. Ak by vklady teoreticky pokračovali týmto tempom, Slováci by si na bankové účty odložili za jediný rok takmer 5 miliárd eur. Aj keď takýto výsledok neočakávam, také množstvo peňazí na bankových účtoch je varovný signál, že Slováci nevedia zaobchádzať so svojimi úsporami," upozornil Búlik.