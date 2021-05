Slovákom sa v ČR darí, vlastnia podobný počet firiem, ako Česi u nás

Bratislava 1. mája (TASR) - Podnikatelia z Českej republiky sa opäť stali najčastejšími zahraničnými majiteľmi slovenských firiem. Vlastnia u nás dovedna 14.740 podnikov, pričom si svoje prvenstvo držia už takmer dekádu. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Dun & Bradstreet. Tá zároveň upozornila, že približne rovnaký počet firiem vlastnia aj Slováci priamo v Českej republike. Práve naši podnikatelia sa už druhým rokom po sebe stali najčastejšími cudzokrajnými vlastníkmi tamojších firiem.



Česká republika si v rebríčku najčastejších zahraničných majiteľov našich spoločností dlhodobo drží prvenstvo. Podľa aktuálnych dát vlastní päť percent zo všetkých kapitálových firiem (akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným) na našom trhu. Zaujímavosťou však je, že aj keď je český trh omnoho väčší ako ten slovenský, slovenskí podnikatelia sú v susednej Českej republike kapitálovo veľmi silní.



"Slovenskí podnikatelia pokračujú v expanzii na českom trhu. V roku 2019 prebrali Rusom prvú pozíciu najčastejšieho vlastníka českých spoločností a držia sa na nej dodnes. Podľa našich dát ovládajú u svojho západného suseda spolu 14.316 podnikov," spresnila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Expanzia slovenských podnikateľov v Česku je podľa nej logická. "Dôležitú úlohu tu hrá spoločná minulosť, nulová jazyková bariéra, teritoriálna blízkosť či stabilné podnikateľské prostredie," uviedla Štěpánová.



Analytička zároveň očakáva, že podnikatelia z oboch krajín budú svoje postavenie u svojho najbližšieho suseda posilňovať. "Už dnes majú Slováci v Čechách pred ostatnými krajinami výraznými náskok. Očakávame, že slovenského kapitálu v Českej republike bude pribúdať, no tempo bude zrejme pomalšie ako v prípade tempa českých firiem smerujúcich na Slovensko. Kým slovenskí majitelia získali od jari minulého roka doposiaľ do svojich portfólií spolu 368 českých firiem, české firmy kúpili v rovnakom období viac ako 800 spoločností zo Slovenska," dodala Štěpánová. Ďalšie priečky najčastejších zahraničných majiteľov slovenských firiem po Čechoch patria Maďarom, ktorí ovládajú 13.797 spoločností, Rakúšania sú vlastníkmi 4858 firiem. Na štvrtej priečke sa umiestnili Ukrajinci s 3157 firmami.