Slovákom stúpli výdavky na potraviny za 10 rokov najviac z EÚ

Bratislava 6. februára (TASR) - Výdavky na potraviny a nealko nápoje rástli slovenským domácnostiam od roku 2010 najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Uviedla to v analýze Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.



Kým v roku 2010 na ne Slováci dávali podľa nej mesačne približne 17 % z celkových rodinných výdavkov, aktuálne je to podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat vyše 18 %. Horšie je na tom už len Česko, ktorému narástli výdavky zo 14 % na takmer 16 %. Koronakríza však rast cien koncom roka mierne zastavila.



"Už niekoľko mesiacov ovplyvňuje ceny potravín do veľkej miery koronavírus a s tým súvisiace opatrenia. Počas prvého lockdownu na jar minulého roka bola obmedzená medzinárodná doprava, čo malo vplyv na vyššie ceny dovážaných potravín. Koncom vlaňajška sme však mohli sledovať postupné zlacňovanie, najmä zeleniny, cukru, čokolády, vajec, mlieka či rýb," povedala Buchláková.



Zdôraznila, že rast spotrebiteľských cien koncom minulého roka síce mierne poskočil na 1,6 %, stále je však na najnižších úrovniach za posledné tri roky. Zníženie cien bolo citeľné v prípade zeleniny vrátane zemiakov, a to až o 3 %. Aktuálne sa cena za kilo zemiakov pohybuje podľa Štatistického úradu SR na úrovni 0,60 eura. Počas prvej vlny pandémie ich cena "vyskočila" na vyše 0,75 eura za kilogram.



"Lacnejší je aktuálne aj cukor, džemy, med, sirup či rôzne druhy čokolád a cukroviniek. Vlani sa koncom roka znižovala aj cena mlieka, syrov a vajec či chleba a obilnín. Zlacňovali aj jablká, ich cena sa zastabilizovala na približne 1,30 eur za kilogram. Stále platí, že ceny potravín ovplyvňuje najmä úroda, ktorá je závislá od počasia. Pri zemiakoch a iných druhoch zeleniny sme na Slovensku zaznamenali lepšiu úrodu. Pod vývoj cien potravín sa podpisujú aj náklady na prácu, ako sú príplatky za prácu v noci, cez víkend a cez sviatky, spracovanie surovín či prepravné a iné náklady. Všeobecne platí, že slabšia úroda znamená následne vyššie ceny," doplnila Buchláková.



Dodala, že opäť rástli ceny mäsa vplyvom vyšších cien údenín a hovädzieho mäsa. Pri cenách bravčového mäsa možno vidieť stále vyššie cenovky. Podpísal sa pod to africký mor ošípaných, ktorý zdecimoval farmy po celom svete a zvýšil dopyt po bravčovom mäse z Európy, pričom spotrebitelia rastúce ceny bravčoviny pociťujú už od roku 2019. Cena bravčového karé s kosťou sa stále drží nad úrovňou 5 eur za kilogram.