< sekcia Ekonomika
Slovákov v investovaní tento rok neodradila ani konsolidácia
Vyplýva to z analýz a predikcií odborníkov zo spoločnosti Across Private Investments.
Autor TASR
Bratislava 6. decembra (TASR) - Investori majú za sebou nadpriemerný rok aj napriek turbulenciám a pretrvávajúcej neistote na trhoch. Slovákov od investovania tento rok neodradili ani konsolidačné opatrenia. Viac ako polovica investorov investovala rovnako bez ohľadu na rast cien a štvrtina zase viac ako zvyčajne s cieľom prekonať infláciu. Z dôvodu vlastnej finančnej situácie investuje menej 18 %. Vyplýva to z analýz a predikcií odborníkov zo spoločnosti Across Private Investments.
„Objem investícií slovenských investorov v podielových fondoch vzrástol medziročne zhruba o dve miliardy a priblížil sa k doposiaľ historicky najvyššej sume takmer 16 miliárd eur. Z hľadiska aktív sa globálne najviac darilo drahým kovom, akciám ich ťažiarov, ale aj technologickým spoločnostiam. Naopak, chemický priemysel, kakao či cukor sa ocitli na zápornej strane spektra,“ uviedla spoločnosť s tým, že najviac boli ľudia aktívni v investovaní v mesiacoch január a október, najmenej zase v apríli.
Dianie na trhoch tento rok ovplyvňovali najmä vojnové konflikty na Ukrajine či Blízkom východe a politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dôsledku nestability na trhoch začali investori siahať viac po drahých kovoch ako meď, zlato či striebro. Meď si pripísala zhodnotenie vyše 30 %, zlato viac ako 60 % a striebro takmer 100 %. Naopak, chemické spoločnosti so svojimi akciami zaznamenali pokles o 36 %. Pri potravinách bolo viditeľné zníženie pri kakau o vyše 50 % a cukre o 15 %. Rovnako pokles bol aj pri kryptomenách, a to o 15 %.
Ekonomiky budú pravdepodobne vykazovať podľa spoločnosti budúci rok slabší rast, pričom inflácia sa priblíži k cieľovým hladinám. Nezamestnanosť zostane naďalej nízka, zatiaľ čo zadlžovanie bude mierne stúpať. Spotreba domácností sa očakáva mierne nižšia. Budúci rok môže tiež zamiešať kartami politika Spojených štátov alebo kondícia najväčších európskych ekonomík. Rásť by mohol sektor zdravotníctva, kybernetická bezpečnosť, firmy pôsobiace v oblasti umelej inteligencie, dátové centrá a energetická infraštruktúra. Zaujímavou príležitosťou môžu byť aj rozvíjajúce sa trhy ako India a Čína.
Slovenských investorov však ovplyvní nepriamo aj konsolidačný balík. Zvýšené ceny v ekonomike a vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH) môžu totiž znižovať schopnosť domácností vytvárať úspory a investovať. Slabší rast ekonomiky môže zároveň obmedziť rast miezd, a tým aj objem peňazí, ktoré ľudia pravidelne investujú. Preto s cieľom vyššieho zhodnotenia budú musieť Slováci podľa odborníkov „loviť výnosy“ vo viac rizikových vodách.
„Objem investícií slovenských investorov v podielových fondoch vzrástol medziročne zhruba o dve miliardy a priblížil sa k doposiaľ historicky najvyššej sume takmer 16 miliárd eur. Z hľadiska aktív sa globálne najviac darilo drahým kovom, akciám ich ťažiarov, ale aj technologickým spoločnostiam. Naopak, chemický priemysel, kakao či cukor sa ocitli na zápornej strane spektra,“ uviedla spoločnosť s tým, že najviac boli ľudia aktívni v investovaní v mesiacoch január a október, najmenej zase v apríli.
Dianie na trhoch tento rok ovplyvňovali najmä vojnové konflikty na Ukrajine či Blízkom východe a politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. V dôsledku nestability na trhoch začali investori siahať viac po drahých kovoch ako meď, zlato či striebro. Meď si pripísala zhodnotenie vyše 30 %, zlato viac ako 60 % a striebro takmer 100 %. Naopak, chemické spoločnosti so svojimi akciami zaznamenali pokles o 36 %. Pri potravinách bolo viditeľné zníženie pri kakau o vyše 50 % a cukre o 15 %. Rovnako pokles bol aj pri kryptomenách, a to o 15 %.
Ekonomiky budú pravdepodobne vykazovať podľa spoločnosti budúci rok slabší rast, pričom inflácia sa priblíži k cieľovým hladinám. Nezamestnanosť zostane naďalej nízka, zatiaľ čo zadlžovanie bude mierne stúpať. Spotreba domácností sa očakáva mierne nižšia. Budúci rok môže tiež zamiešať kartami politika Spojených štátov alebo kondícia najväčších európskych ekonomík. Rásť by mohol sektor zdravotníctva, kybernetická bezpečnosť, firmy pôsobiace v oblasti umelej inteligencie, dátové centrá a energetická infraštruktúra. Zaujímavou príležitosťou môžu byť aj rozvíjajúce sa trhy ako India a Čína.
Slovenských investorov však ovplyvní nepriamo aj konsolidačný balík. Zvýšené ceny v ekonomike a vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH) môžu totiž znižovať schopnosť domácností vytvárať úspory a investovať. Slabší rast ekonomiky môže zároveň obmedziť rast miezd, a tým aj objem peňazí, ktoré ľudia pravidelne investujú. Preto s cieľom vyššieho zhodnotenia budú musieť Slováci podľa odborníkov „loviť výnosy“ vo viac rizikových vodách.