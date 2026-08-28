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Slovalco obnovuje výrobu hliníka v Žiari nad Hronom
Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako troch rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest.
Autor TASR,aktualizované
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Žiar nad Hronom/Bratislava 28. augusta (TASR) - Spoločnosť Slovalco začala v piatok v Žiari nad Hronom postupný reštart výroby, do ktorého investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako troch rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí viac ako 200 pracovných miest, informovala spoločnosť, ktorá je spoločným podnikom nórskej spoločnosti Hydro a investičnej skupiny Penta Investments.
„Dnes sa mení na realitu to, o čom sme ešte pred niekoľkými mesiacmi hovorili ako o možnosti. Po viac ako troch rokoch začíname opäť vyrábať primárny hliník. Je to výsledok obrovského úsilia našich zamestnancov, vlastníkov spoločnosti aj konštruktívneho prístupu štátu,“ skonštatoval Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco.
Firma uviedla, že Slovensko prvýkrát od zavedenia systému emisných povoleniek (ETS) vytvorilo podmienky umožňujúce, aby bola výroba hliníka na Slovensku dlhodobo konkurencieschopná. „Ide najmä o kompenzáciu nepriamych nákladov CO2, ktoré sa v dôsledku európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami premietajú do cien elektriny. Kompenzácia nepriamych nákladov ETS je štandardný nástroj európskej priemyselnej politiky, ktorý v súlade s pravidlami Európskej únie využíva viacero členských štátov,“ vysvetlila firma s tým, že rovnaký mechanizmus využívajú aj ďalšie energeticky náročné podniky na Slovensku.
Piatkové spustenie prvých elektrolyzérov podľa spoločnosti neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Jednotlivé časti elektrolýzy budú nabiehať postupne. V prvej fáze reštartu podnik obnoví výrobnú kapacitu 75.000 ton hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175.000 ton firma rozhodne podľa budúcich rámcových podmienok, situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov.
Vo februári tohto roka vláda SR a spoločnosť Slovalco uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby hliníka v závode v Žiari nad Hronom. V marci po stretnutí s predstaviteľmi firmy Úrad vlády SR uviedol, že cieľom je začať s čiastočnou obnovou produkcie ešte v roku 2026, pričom v plnom rozsahu má byť výroba obnovená v roku 2027. V júli vládni predstavitelia so zástupcami Slovalca podpísali dvojicu zmlúv, ktorými sa štát zaviazal ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni.
„Dnes sa mení na realitu to, o čom sme ešte pred niekoľkými mesiacmi hovorili ako o možnosti. Po viac ako troch rokoch začíname opäť vyrábať primárny hliník. Je to výsledok obrovského úsilia našich zamestnancov, vlastníkov spoločnosti aj konštruktívneho prístupu štátu,“ skonštatoval Milan Veselý, generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco.
Firma uviedla, že Slovensko prvýkrát od zavedenia systému emisných povoleniek (ETS) vytvorilo podmienky umožňujúce, aby bola výroba hliníka na Slovensku dlhodobo konkurencieschopná. „Ide najmä o kompenzáciu nepriamych nákladov CO2, ktoré sa v dôsledku európskeho systému obchodovania s emisnými povolenkami premietajú do cien elektriny. Kompenzácia nepriamych nákladov ETS je štandardný nástroj európskej priemyselnej politiky, ktorý v súlade s pravidlami Európskej únie využíva viacero členských štátov,“ vysvetlila firma s tým, že rovnaký mechanizmus využívajú aj ďalšie energeticky náročné podniky na Slovensku.
Piatkové spustenie prvých elektrolyzérov podľa spoločnosti neznamená okamžitý návrat závodu na jeho plnú výrobnú kapacitu. Jednotlivé časti elektrolýzy budú nabiehať postupne. V prvej fáze reštartu podnik obnoví výrobnú kapacitu 75.000 ton hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175.000 ton firma rozhodne podľa budúcich rámcových podmienok, situácie na trhu a dostupnosti konkurencieschopnej elektriny.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022, posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalco rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Firma mala pôvodne do 500 zamestnancov.
Vo februári tohto roka vláda SR a spoločnosť Slovalco uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby hliníka v závode v Žiari nad Hronom. V marci po stretnutí s predstaviteľmi firmy Úrad vlády SR uviedol, že cieľom je začať s čiastočnou obnovou produkcie ešte v roku 2026, pričom v plnom rozsahu má byť výroba obnovená v roku 2027. V júli vládni predstavitelia so zástupcami Slovalca podpísali dvojicu zmlúv, ktorými sa štát zaviazal ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni.