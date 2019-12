Slovalco plánuje od januára budúceho roka čiastočne obmedziť výrobu

Žiar nad Hronom 3. decembra (TASR) - Žiarska spoločnosť Slovalco, ktorá je najväčším slovenským výrobcom hliníka, plánuje od januára 2020 obmedziť výrobu. Správna rada Slovalca sa rozhodla navrhnúť akcionárom spoločnosti obmedziť prvovýrobu hliníka maximálne o 20 % súčasnej úrovne produkcie v reakcii na oslabujúce trhové prostredie. Informoval o tom nórsky koncern Hydro, ktorý je majoritným vlastníkom spoločnosti. Rozhodnutie musí byť ešte schválené valným zhromaždením spoločnosti.



Generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý v tejto súvislosti uviedol, že valné zhromaždenie bude v druhej polovici decembra. Zníženie výroby by malo byť podľa jeho slov len dočasné, kým sa nezotavia trhy v Európskej únii, a nebude viesť k prepúšťaniu zamestnancov.



"Naša spoločnosť pracuje 365 dní, 24 hodín a aj z tohto dôvodu nie je možné hovoriť o prepúšťaní, keďže väčšina procesov nie je priamo závislá od množstva vyrobeného hliníka. Spoločnosť však dlhodobo optimalizuje procesy, čo vedie k zvyšovaniu produktivity, a to prináša aj zníženie počtu, hlavne externých spolupracovníkov, v dlhodobom pohľade," podotkol.



Majoritným vlastníkom spoločnosti Slovalco je nórsky koncern Hydro, ktorého divízia Hydro Aluminium AS vlastní 55,3 percenta akcií. Druhým akcionárom je Penta Investments, ktorá vlastní 44,7 percenta akcií. Výrobná kapacita spoločnosti v produkcii primárneho hliníka predstavuje vyše 175.000 ton ročne a výrobná kapacita roztaveného hliníka dosahuje takmer 200.000 ton.