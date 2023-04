Slovalco reštart výroby neplánuje, reorganizuje organizačnú štruktúru

Žiar nad Hronom 6. apríla (TASR) – Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom zatiaľ reštart výroby neplánuje. Spoločnosť aktuálne pracuje na reorganizácii organizačnej štruktúry, v podniku by malo zostať menej ako 150 zamestnancov. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý.



Podľa hlinikárne je nevyhnutnou podmienkou na diskusiu o reštarte výroby predvídateľné a stabilné podnikateľské prostredie vrátane riešenia kompenzácie nepriamych nákladov emisií oxidu uhličitého. "Aby sme mohli pristúpiť k reštartu výroby, je okrem iného potrebné, aby parlament schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, o ktorej sa malo hlasovať na ostatných schôdzach, avšak parlament hlasovanie už niekoľkokrát odložil," vysvetlil Veselý. Ako dodal, potrebné je tiež, aby štát upravil existujúcu schému podpory tak, aby chránil ekologické technológie.



V Slovalcu pred obmedzením výroby primárneho hliníka pracovalo približne 450 ľudí, aktuálne sa v spoločnosti zaoberajú reorganizáciou organizačnej štruktúry. "Predpokladáme, že budeme zamestnávať menej ako 150 zamestnancov, najmä v hutníckych a údržbárskych pozíciách, zabezpečení logistických činností a tiež podpory v administratívnych procesoch, ako napríklad obstarávanie, predaj, IT, účtovníctvo a podobne," dodal Veselý.



Hlinikáreň Slovalco pôvodne prevádzkovala 226 elektrolýznych pecí, výrobu utlmila vlani v auguste. Rozhodnutie odstaviť aj posledné pece na výrobu primárneho hliníka odsúhlasili začiatkom januára akcionári spoločnosti. V hlinikárni naďalej funguje recyklačné centrum na spracovanie procesného šrotu, náklady na reštart výroby podnik odhaduje na približne 100 miliónov eur.



Vysoké náklady na energie a emisné povolenky spôsobili v uplynulých mesiacoch útlm výroby vo viacerých slovenských podnikoch. Výrobca ferozliatin z Oravy, spoločnosť OFZ po desiatich mesiacoch oznámila opätovné spustenie výroby na jednej zo siedmich pecí v závode v Oravskom Podzámku-Širokej. Dôvodom je najmä to, aby sa udržali na trhu.