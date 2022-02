Slovalco sa redukciou výroby vyhlo stratám za desiatky miliónov eur

Žiar nad Hronom 7. februára (TASR) – Odstavením vyše 90 pecí a znížením produkcie na 60 percent výrobnej kapacity sa hlinikáreň Slovalco vyhla budúcoročným stratám vo výške desiatok miliónov eur. Hrozba úplného ukončenia výroby je však podľa vedenia spoločnosti v súčasnosti najvyššia v histórii podniku. TASR o tom za spoločnosť Slovalco informoval Peter Oťapka.



"Cena elektriny na budúci rok je 150 eur za megawatthodinu. To je trikrát viac ako minulý rok. Fabrike by tak účet za elektrinu stúpol o viac ako 200 miliónov eur," vysvetlil generálny riaditeľ Slovalca Milan Veselý. Ako dodal, zvýšenie nákladov nedokáže kompenzovať ani rast cien hliníka.



V Slovalcu je v súčasnosti v prevádzke už len 135 z 226 pecí, za redukciou výroby je podľa vedenia spoločnosti popri raste cien energií i vysoká cena emisných povoleniek. Slovalco žiada zmenu kompenzačnej schémy pre energeticky náročný priemysel a podmienky porovnateľné s konkurenčnými podnikmi v iných európskych krajinách.



Slovalco tvrdí, že nová kompenzačná schéma sa pripravuje pomalým tempom a podniku sa nepozdáva ani jej podoba. "Na základe materiálu predloženého do predbežného pripomienkového konania by Slovalco dostávalo ešte nižšiu kompenzáciu ako doteraz," poznamenal Veselý. Za minulý rok hlinikáreň dostala od štátu kompenzáciu vo výške približne päť miliónov eur.



Podľa vedenia hlinikárne je hrozba úplného ukončenia výroby najvyššia v histórii podniku, prepúšťať zamestnancov však do definitívneho rozhodnutia o ukončení výroby neplánuje. Slovalco v súčasnosti zamestnáva približne 450 ľudí, na jeho fungovanie je priamo naviazaných ďalších približne 2500 pracovných miest.