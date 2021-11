Slovenská aliancia moderného obchodu: Nové opatrenia majú nedostatky

Bratislava 19. novembra (TASR) - Nové protipandemické opatrenia majú nedostatky, v ohrození môže byť aj bezpečnosť v predajniach, problémy hrozia tiež s testovaním zamestnancov. Uviedla to pre TASR Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v reakcii na sprísnené vládne opatrenia.



SAMO upozorňuje, že podľa súčasného znenia príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zostane v obchodných domoch zablokovaná výrazná časť lekární pre väčšinu obyvateľov Slovenska vrátane tých, ktoré sú inak bežne otvorené aj počas víkendových dní.



SAMO zdôrazňuje, že obchodnými domami v zmysle vyhlášky sú napríklad aj samostatne stojace predajne potravín, ktoré by sa mali "prepnúť" do režimu OP (očkovaný/prekonaný) napriek tomu, že ponúkajú tzv. esenciálny tovar. Tieto prevádzky prenajímajú menšiu časť predajnej plochy iným prevádzkam, preto sa nevyhnú problémom s definíciou obchodných domov napriek tomu, že všetku alebo drvivú časť predajnej plochy tvoria obchody s esenciálnym tovarom.



SAMO vníma ako problematickú aj reguláciu 25 štvorcových metrov (m2) na zákazníka. Zvýšiť počet m2 na zákazníka z 15 na 25 vníma ako kontraproduktívne a ak sa nezmení vyhláška v časti týkajúcej sa obchodných domov, tak sa obchodníci dostanú na hranu schopnosti pokryť základné potreby obyvateľov na Slovensku.



"Nemáme vedomosť, že by v niektorej inej krajine platili takéto striktné pravidlá na vstup do predajní s esenciálnym tovarom. Nie je ani nikde preukázané, že v obchodoch prichádza k šíreniu vírusu, naopak, pre prísnu disciplínu v rámci obchodov, špeciálne s esenciálnym tovarom, patria tieto prevádzky celosvetovo k najbezpečnejším," povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.



Aliancia podľa neho dôrazne žiada o urgentnú zmenu súčasného znenia vyhlášky tak, aby bol umožnený prístup do obchodných domov aj osobám mimo režimu OP, pokiaľ ide o návštevu esenciálnych prevádzok. Zároveň žiada o úpravu, ktorá ponechá 15 m2 na zákazníka v rámci predajní s esenciálnym tovarom.



SAMO tiež upozorňuje na ďalší potenciálny problém súvisiaci s nedostupnosťou dostatočného množstva testov na trhu, potrebných na avizované povinné testovanie zamestnancov.



Súvisiacim problémom je podľa Krajčoviča aj hroziaci nedostatok personálu v predajniach. Zisťovať zaočkovanosť zamestnancov zamestnávateľom totiž až doteraz nebolo možné. Obchodníci pritom majú informácie od niektorých dodávateľov, že z rovnakého dôvodu budú mať problémy dodať do predajní niektoré potraviny v objednaných množstvách.



Dodal, že otvorená zostáva tiež otázka úhrady povinných testov zamestnancov, ktorá zatiaľ nie je legislatívne upravená a pohybuje sa v rovine verbálnych sľubov, že budú uhradené štátom. Nedoriešený zostáva i problém nakladania s použitým biologickým odpadom (použitými testami), keďže ani táto problematika nie je nijako upravená.