Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE zmenila svoj názov

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) sa po novom bude volať SAPI - Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Ku zmene názvu prišlo po 14 rokoch jej existencie. Informoval o tom v pondelok Juraj Vedej zo spoločnosti Chapter 4 Slovakia.



"V priebehu rokov sa nevyvíjal len trh, ale aj naša asociácia. Postupne sme sa začali venovať aj iným obnoviteľným zdrojom ako len fotovoltike. Dávalo nám to zmysel, lebo asociácia, ktorá by podporovala komplexný rozvoj udržateľnej energetiky na Slovensku, nikdy nebola. Vzhľadom na náš vplyv a skúsenosti sme sa rozhodli tejto úlohy zhostiť," vysvetlil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Udržateľná energetika priamo v názve podľa asociácie deklaruje, že len samotné obnoviteľné zdroje energie (OZE) dnes nestačia a implementácia zelených zdrojov musí ísť ruka v ruke so znižovaním spotreby a zvyšovaním efektivity, decentralizáciou a zvyšovaním energetickej sebestačnosti.



SAPI mení len názov, ktorý tak má lepšie odzrkadľovať poslanie a aktivity asociácie a súčasne vyslať signál spoločnostiam, pôsobiacim v sektore udržateľnej energetiky, aby sa pridali a pomohli tvarovať legislatívne a podnikateľské prostredie.



"Naším spoločným cieľom by malo byť čo najvyššou možnou mierou prispieť k dekarbonizácii a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. To sú témy, ktoré rozhodnú, ako bude vyzerať budúcnosť našej planéty," uzatvoril Karaba.