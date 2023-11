Slovenská asociácia moderného obchodu prekvapila z poloprávd pekárov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je prekvapená, že sa pekári znižujú k zmesi poloprávd a k zavádzaniu verejnosti. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO v reakcii na piatkové (3. 11.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) o tom, že zahraničné obchodné reťazce sa na Slovensku správajú k pekárom, cukrárom a cestovinárom inak ako v domácich krajinách.



"Nie je pravda, že potraviny v Nemecku sú lacnejšie ako u nás, na základe dát Eurostatu je cenová úroveň potravín v Nemecku vyššia ako na Slovensku. Ak by sme do toho zarátali aj ceny z predajných akcií, tak ten pomer v prospech Slovenska by sa ešte zväčšil, keďže podiel akciového predaja v potravinách je na Slovensku vyšší ako v Nemecku, no oficiálne štatistiky ich nevedia zapracovať," priblížil.



Pekári však podľa Krajčoviča už nespomenuli, že napríklad to isté pečivo predávajú obchodníkom na Slovensku za vyššie ceny, ako napríklad ich kolegovia v Česku pre obchodníkov v Českej republike. Rovnako to boli pekári, ktorí takmer každé tri mesiace zvyšovali odbytové ceny a obchodníci si v priemere tieto zvýšenia nepremietali do predajných cien.



Pečivo je podľa neho totiž kategória, na ktorej sa v zásade nerobí profit, pretože ide o nízke párcentové položky, ktoré si však vyžadujú množstvo personálu na obsluhu a v prípade dopekaného pečiva aj vysoké náklady na energie. Nehovoriac o tom, že na pečive sú spolu s ovocím a zeleninou aj najväčšie odpisy, čo je čistá strata pre obchodníkov.



Krajčovič zdôraznil, že obchodníci korektne počas tohto náročného obdobia komunikovali s pekármi a akceptovali zvyšovanie cien aj na vlastný úkor. Po zarátaní inflácie zaznamenali obchodníci za rok 2022 ako jediní z celej potravinovej vertikály pokles zisku, a to až o 11 %.



"Ako jediní z celej potravinovej vertikály reálne znižovali infláciu, čo dnes už preukázateľne potvrdili zverejnené finančné výsledky a nezávislí analytici. Tento argumentačne nepodložený útok zo strany pekárov iba ukazuje, kto sa reálne správa nekorektne a kto tiež reálne nemá záujem o konštruktívny dialóg," dodal predseda SAMO.



SZPCC 3. novembra uviedol, že zahraničné obchodné reťazce sa na Slovensku správajú k pekárom, cukrárom a cestovinárom úplne inak ako v domácich krajinách, a to po rokovaní zväzov pekárov z Nemecka, Francúzska, Švédska, Česka, Rumunska, Maďarska a Slovenska. To sa uskutočnilo na konferencii Medzinárodnej únie pekárov a cukrárov (UIBC). Jej účastníkom boli aj predstavitelia SZPCC.



"Informácie od predstaviteľov pekárskych zväzov západnej Európy a najmä z Nemecka ukazujú, že obchodné reťazce v domácich krajinách spolupracujú s výrobcami potravín na neporovnateľne lepšej úrovni. Nezneužívajú svoje dominantné trhové postavenie, rokovania o obchodných podmienkach sú slušné, výrobcov potravín netlačia do cien na hrane výrobných nákladov a realizujú aj dlhodobé, niekoľkoročné kontinuálne spolupráce s cieľom podporiť lokálnu produkciu potravín. To sú na Slovensku nevídané veci. Na pultoch v Nemecku aj vďaka tomu môžu spotrebitelia naraziť na nižšie ceny ako na Slovensku. Tento 'patriotizmus' reťazcov v domovských krajinách však nadnárodné siete neprenášajú na Slovensko," povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.