Slovenská bioplynová asociácia sa stala 12. členom APZD

Bratislava 21. júna (TASR) – Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) sa rozrástla o 12. člena, a to o Slovenskú bioplynovú asociáciu (SBA). Tá v súčasnosti združuje 48 približne zo stovky slovenských bioplynových staníc. APZD sa tak začne viac venovať oblasti bioplynu a jedným z hlavných cieľov je presadenie zmien v podpore výroby bioplynu a biometánu tak, aby sa bioplynové stanice podarilo udržať v prevádzke, uviedla v utorok APZD.



"Spojenie s APZD nám zabezpečí lepší prístup k informáciám a väčšiu silu pri obhajobe záujmov našich členov," priblížil predseda SBA Vladimír Šošovička.



Aktuálnu situáciu v segmente podľa neho komplikujú rastúce ceny vstupných surovín a variabilných nákladov. Bioplynové stanice, paradoxne, doplácajú na schému pomoci. Výkupné ceny, ktoré im štát v rokoch 2010 - 2013 garantoval na 15-ročné obdobie, sú dnes hlboko pod reálnymi nákladmi. Viaceré bioplynové stanice to donútilo ukončiť svoju činnosť, ďalšie bojujú o prežitie.



"Riešenie, ktoré s APZD presadzujeme, vidíme v umožnení okamžitého výstupu zo systému podpory a v diskusii o indexácii výkupnej ceny. Pokiaľ sa hneď nepokúsime o zmenu nastavených pravidiel, je veľmi pravdepodobné, že nám zostane len veľmi málo bioplynových staníc na transformáciu," upozornil Šošovička.



Generálny sekretár APZD Andrej Lasz zdôraznil, že biometán je jedným z dvoch základných pilierov plánu REPowerEU, ktorým chce Európska komisia zvýšiť odolnosť energetického systému v celej Únii.



"Má veľký potenciál v úsilí priemyslu osamostatniť sa od ruských energií. Ak by sme do plynárenskej siete vedeli pripojiť väčšinu existujúcich bioplynových staníc, priemyslu by sme tým zaistili desiatky miliónov kubických metrov biometánu ročne," uviedol Lasz.