Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenská cestovná kancelária FIRO-tour pozastavuje svoju činnosť. Informoval o tom jej obchodný riaditeľ Marcel Siekel. Dôvodom je koronakríza, cestovná kancelária nechce riskovať nevyplatenie klientov. Kancelária fungovala viac ako 20 rokov.



Posledných deväť mesiacov kancelária čelila výpadku príjmov, ale aj mnohým záväzkom voči klientom a partnerom. Priťažil jej fakt, že od budúceho roka nezískala poistenie proti insolventnosti.



"Dlhé roky sme boli poistení v súčasnej poisťovni. Žiaľ, aktuálne sme rizikovým produktom. Naša situácia je o to horšia, že poisťovňa ďalej tento produkt ani nebude ponúkať," vysvetlil Siekel.



Poistiť proti insolventnosti kanceláriu nechceli ani konkurenčné poisťovne. "Cestovná kancelária, ktorá nebude od 1. januára 2021 poistená, pritom nemôže podnikať, a teda ani predávať a organizovať zájazdy," dodal Siekel s tým, že práve preto ukončujú svoju činnosť. Poisťovňa však podľa jeho slov odškodní súčasných klientov.



Po vyhlásení úpadku môžu klienti požiadať poisťovňu o poistné plnenie. Peniaze im vyplatí najneskôr do šiestich mesiacov od podania žiadosti, teda ešte pred štartom letnej sezóny 2021.



Ako doplnila cestovná kancelária, jej česká verzia pôsobí samostatne a je poistená v inej poisťovni, preto v činnosti ďalej pokračuje a nemá s úpadkom slovenskej FIRO-tour nič spoločné.



Klienti FIRO-tour sa môžu obracať so žiadosťou o odškodné na poisťovňu Allianz

Za uhradené zájazdy, ktoré si zakúpili klienti slovenskej cestovnej kancelárie FIRO-tour, ktorá v utorok ohlásila ukončenie činnosti, môžu klienti žiadať odškodnenie od poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa. Informuje o tom cestovná kancelária na svojej webovej stránke.



"Požiadavku si uplatňujete nahlásením škodovej udalosti – žiadosti o vrátenie zaplatenej zálohy alebo uhradenej celej sumy zájazdu z dôvodu vyhlásenia úpadku spoločnosti FIRO-tour," vysvetlila cestovná kancelária. Slúži na to online formulár na stránke poisťovne, telefonický kontakt 0800/122 222, prípadne o odškodné možno žiadať aj listom na adresu poisťovne.



Pri online nahlásení škodovej udalosti treba kliknúť na sekciu poistenie majetku, potom na záložku s názvom osobe, kliknúť ďalej treba na inú príčinu a tam treba uviesť ako dôvod insolventnosť cestovnej kancelárie. Následne je potrebné vyplniť pole s číslom poistnej zmluvy.



Ako ďalej radí cestovná kancelária, klienti, ktorí si zakúpili zájazd do 14. novembra 2019, musia uviesť číslo poistnej zmluvy z certifikátu príslušného roka, čiže 411 026 005. Tí, ktorí si zájazd zakúpili po 15. novembri 2019, musia uviesť číslo poistnej zmluvy z certifikátu roku 2020, teda 411 027 102.



Ako uzavrela cestovná kancelária, k žiadosti treba uviesť aj reálnu výšku vzniknutej škody a dokázať to kópiou zmluvy o zájazde a potvrdením o platbe buď výpisom z bankového účtu o prevode, platbou kartou, alebo príjmovým pokladničným dokladom.



"Ak bol zájazd zakúpený u nášho provízneho predajcu, je potrebné doložiť potvrdenie o úhrade na účet cestovnej agentúry uvedenej na zmluve. Ak bude poisťovňa vyžadovať ďalšie doklady, bude vás kontaktovať," spresnili na stránke. V prípade otázok sa môžu klienti cestovnej kancelárie obrátiť aj na provízne oddelenie provizne@firotour.sk, ak si zájazd zakúpili cez provízneho predajcu, alebo priamo na cestovnú kanceláriu celefiro@firotour.sk, bratislava.polus@firotour.sk, kosice@firotour.sk, ak si zájazd kúpili priamo v pobočke.