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Slovenská charterová letecká spoločnosť AirExplore plánuje prepúšťať
Slovenskú spoločnosť AirExplore získala v roku 2023 firma Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská charterová letecká spoločnosť AirExplore ohlásila svojim zamestnancom zámer hromadne prepúšťať. O prácu by malo do konca roka prísť 109 z viac ako 160 pracovníkov. Vyplýva to z oznámenia o hromadnom prepúšťaní, ktoré má TASR k dispozícii. Spoločnosť zatiaľ svoje vyjadrenie neposkytla. O prepúšťaní neinformovala ani na svojom webe. Posledné aktuality o spoločnosti tam firma zverejnila v marci.
„Pri súčasnej úrovni leteckej prevádzky nemá zamestnávateľ využitie pre prácu zamestnancov v doterajšom rozsahu. Zamestnávateľ sa preto rozhodol zachovať do prijatia ďalších rozhodnutí len tie pracovné miesta a pozície, ktoré sú v súlade s predpismi v oblasti civilného letectva nevyhnutné na zabezpečenie chodu administratívy a neukončenej časti leteckej činnosti zamestnávateľa. Na ostatných pracovných miestach a pozíciách zaniká u zamestnávateľa potreba práce zamestnancov,“ píše sa v dokumente, ktorý TASR pod podmienkou zachovania anonymity poskytol jeden zo zamestnancov.
Zamestnanec, ktorý by mal na svojej pracovnej pozícii skončiť, pre TASR uviedol, že firma ešte avizovala stretnutie s konateľom spoločnosti. Podľa svojich slov je zo situácie sklamaný.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre TASR priamo hromadné prepúšťanie v spoločnosti nepotvrdilo. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nie je na základe zákona oprávnené poskytovať informácie o konkrétnych zamestnávateľoch,“ uviedlo v písomnej odpovedi na otázky TASR. V oblasti osobnej leteckej dopravy však eviduje iba jedného zamestnávateľa, ktorý hromadné prepúšťanie plánuje. Plánovaný začiatok prepúšťania 18. decembra aj počet ohrozených zamestnancov sa pritom zhodujú s informáciami, ktoré TASR získala z prostredia firmy.
Ústredie práce tiež doplnilo, že jeho úrady práce sú pripravené zamestnávateľom aj ohrozeným zamestnancom pri hromadnom prepúšťaní pomôcť. Medzi štandardnú pomoc patrí poradenstvo či pomoc pri hľadaní nového pracovného miesta.
„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčajú zamestnancom ohrozeným stratou zamestnania vytvoriť si osobný profil na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, keďže potom dochádza k párovaniu požiadaviek občana a charakteristiky voľných pracovných miest,“ dodalo ústredie.
Slovenskú spoločnosť AirExplore získala v roku 2023 firma Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline. Akvizícia leteckej spoločnosti so sídlom a centrálou v Bratislave mala byť ďalším krokom v plánoch skupiny Avia Solutions Group v celosvetovom podnikateľskom rozvoji. Firma AirExplore bola podľa dostupných údajov v rokoch 2024 a 2025 v strate. Čeliť tiež mala podvodu, pri ktorom prišla o milióny eur.
„Pri súčasnej úrovni leteckej prevádzky nemá zamestnávateľ využitie pre prácu zamestnancov v doterajšom rozsahu. Zamestnávateľ sa preto rozhodol zachovať do prijatia ďalších rozhodnutí len tie pracovné miesta a pozície, ktoré sú v súlade s predpismi v oblasti civilného letectva nevyhnutné na zabezpečenie chodu administratívy a neukončenej časti leteckej činnosti zamestnávateľa. Na ostatných pracovných miestach a pozíciách zaniká u zamestnávateľa potreba práce zamestnancov,“ píše sa v dokumente, ktorý TASR pod podmienkou zachovania anonymity poskytol jeden zo zamestnancov.
Zamestnanec, ktorý by mal na svojej pracovnej pozícii skončiť, pre TASR uviedol, že firma ešte avizovala stretnutie s konateľom spoločnosti. Podľa svojich slov je zo situácie sklamaný.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre TASR priamo hromadné prepúšťanie v spoločnosti nepotvrdilo. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny nie je na základe zákona oprávnené poskytovať informácie o konkrétnych zamestnávateľoch,“ uviedlo v písomnej odpovedi na otázky TASR. V oblasti osobnej leteckej dopravy však eviduje iba jedného zamestnávateľa, ktorý hromadné prepúšťanie plánuje. Plánovaný začiatok prepúšťania 18. decembra aj počet ohrozených zamestnancov sa pritom zhodujú s informáciami, ktoré TASR získala z prostredia firmy.
Ústredie práce tiež doplnilo, že jeho úrady práce sú pripravené zamestnávateľom aj ohrozeným zamestnancom pri hromadnom prepúšťaní pomôcť. Medzi štandardnú pomoc patrí poradenstvo či pomoc pri hľadaní nového pracovného miesta.
„Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odporúčajú zamestnancom ohrozeným stratou zamestnania vytvoriť si osobný profil na portáli www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk, keďže potom dochádza k párovaniu požiadaviek občana a charakteristiky voľných pracovných miest,“ dodalo ústredie.
Slovenskú spoločnosť AirExplore získala v roku 2023 firma Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline. Akvizícia leteckej spoločnosti so sídlom a centrálou v Bratislave mala byť ďalším krokom v plánoch skupiny Avia Solutions Group v celosvetovom podnikateľskom rozvoji. Firma AirExplore bola podľa dostupných údajov v rokoch 2024 a 2025 v strate. Čeliť tiež mala podvodu, pri ktorom prišla o milióny eur.