Vargová:Slovenská diaspóra v zahraničí môže prispieť k rozvoju krajiny
Slovensko dnes netvoria len obyvatelia žijúci na jeho území, ale aj silná a aktívna komunita Slovákov a Sloveniek v zahraničí, povedala Vargová.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Diaspóra Slovákov a Sloveniek v zahraničí predstavuje významný kapitál, ktorý môže prispieť k rozvoju krajiny a posilneniu jej globálnej konkurencieschopnosti. Uviedla to Dominika Vargová z Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), ktorá spadá pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Úrad v utorok zorganizoval v Bratislave odborný workshop Diaspora 2.0, ktorý privítal odborníkov zo štátneho sektora, mimovládnych organizácií a zástupcov slovenskej diaspóry.
„Slovensko dnes netvoria len obyvatelia žijúci na jeho území, ale aj silná a aktívna komunita Slovákov a Sloveniek v zahraničí. Táto diaspóra predstavuje významný kapitál plný skúseností, expertízy a medzinárodných prepojení, ktoré môžu zásadne prispieť k rozvoju krajiny a posilneniu jej globálnej konkurencieschopnosti,“ povedala Vargová z VAIA. Hlavnou ambíciou podujatia je definovať konkrétne a realizovateľné opatrenia, ktoré prispejú k systematickému a udržateľnému prepájaniu Slovenska s jeho globálnou komunitou.
Workshop sa realizoval formou diskusií pri okrúhlych stoloch, pričom dôraz sa kládol na aktívnu participáciu. Približne 30 expertov bolo rozdelených do piatich tematických stolov. Každý z nich bol zostavený ako vyvážený mix zástupcov štátu, diaspóry, akademickej obce a tretieho sektora.
„Veľkým prínosom je účasť uznávaných odborníkov, ktorých sa nám pre túto iniciatívu podarilo osloviť. Ich spoločnou vlastnosťou je, že stoja na čele kľúčových organizácií a akademických inštitúcií, ktoré systematicky budujú mosty medzi odborníkmi v zahraničí a ich domovskou krajinou, čím rozvíjajú vedu, vzdelávanie, kultúru a transfer inovácií,“ dodala Vargová.
Výstupy workshopu a konkrétne podnety od expertov z celého sveta poslúžia ako kľúčový odrazový mostík pre vytvorenie komplexnej stratégie na podporu a udržanie talentu. Práve systematická práca s ľudským kapitálom za hranicami rozhodne o tom, ako úspešne dokáže Slovensko čeliť globálnym výzvam.
