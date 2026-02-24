< sekcia Ekonomika
Slovenská diplomacia predsedala rokovaniu o budúcom rozpočte EÚ
Členské štáty zároveň poukázali na potrebu realistických implementačných podmienok vrátane zachovania primeraných mier spolufinancovania.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 24. februára (TASR) - Koordinácia spoločného postupu pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034 bola cieľom utorkového rokovania ministerského zasadnutia skupiny Priateľov kohézie, ktorému predsedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy SR pred začiatkom programu Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli, informoval komunikačný odbor MZVEZ.
Zástupcovia 17 členských štátov EÚ diskutovali o prioritách sedemročného rozpočtu v objeme približne dva bilióny eur s cieľom pripraviť spoločnú pozíciu ešte pred júnovým zasadnutím Európskej rady. Stretnutie nadviazalo na nedávnu videokonferenciu skupiny, ktorá sa pod záštitou slovenského ministerstva zahraničných vecí uskutočnila na úrovni ministrov a štátnych tajomníkov poverených európskou agendou.
„Priatelia kohézie vysielajú jasný signál jednoty. Podporujeme moderný a ambiciózny európsky rozpočet, no nie na úkor politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Silná Európa potrebuje silné regióny a vyvážený prístup k financovaniu spoločných priorít,“ uviedol Eštok.
Za slovenskú stranu opakovane zdôraznil potrebu zachovania adekvátne financovanej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré predstavujú základný pilier konvergencie, konkurencieschopnosti a stability EÚ.
Rokovanie podľa MZVEZ potvrdilo širokú podporu pre vyvážený rozpočet EÚ, ktorý dokáže reagovať na nové výzvy - bezpečnostné riziká, energetickú transformáciu, migráciu či globálne obchodné narušenia - bez oslabovania tradičných politík. Členské štáty zároveň poukázali na potrebu realistických implementačných podmienok vrátane zachovania primeraných mier spolufinancovania.
Účastníci sa zhodli na pokračovaní pravidelnej koordinácie. Skupina Priateľov kohézie tak potvrdila pripravenosť konštruktívne prispieť k dosiahnutiu vyváženého kompromisu o budúcom viacročnom finančnom rámci, ktorý bude moderný, spravodlivý a zohľadní rôznorodé potreby členských štátov a regiónov EÚ.
Zástupcovia 17 členských štátov EÚ diskutovali o prioritách sedemročného rozpočtu v objeme približne dva bilióny eur s cieľom pripraviť spoločnú pozíciu ešte pred júnovým zasadnutím Európskej rady. Stretnutie nadviazalo na nedávnu videokonferenciu skupiny, ktorá sa pod záštitou slovenského ministerstva zahraničných vecí uskutočnila na úrovni ministrov a štátnych tajomníkov poverených európskou agendou.
„Priatelia kohézie vysielajú jasný signál jednoty. Podporujeme moderný a ambiciózny európsky rozpočet, no nie na úkor politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky. Silná Európa potrebuje silné regióny a vyvážený prístup k financovaniu spoločných priorít,“ uviedol Eštok.
Za slovenskú stranu opakovane zdôraznil potrebu zachovania adekvátne financovanej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré predstavujú základný pilier konvergencie, konkurencieschopnosti a stability EÚ.
Rokovanie podľa MZVEZ potvrdilo širokú podporu pre vyvážený rozpočet EÚ, ktorý dokáže reagovať na nové výzvy - bezpečnostné riziká, energetickú transformáciu, migráciu či globálne obchodné narušenia - bez oslabovania tradičných politík. Členské štáty zároveň poukázali na potrebu realistických implementačných podmienok vrátane zachovania primeraných mier spolufinancovania.
Účastníci sa zhodli na pokračovaní pravidelnej koordinácie. Skupina Priateľov kohézie tak potvrdila pripravenosť konštruktívne prispieť k dosiahnutiu vyváženého kompromisu o budúcom viacročnom finančnom rámci, ktorý bude moderný, spravodlivý a zohľadní rôznorodé potreby členských štátov a regiónov EÚ.