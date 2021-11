Slovenská dojčenská voda mieri vlakom do Číny

Na snímke zľava Ladislav Balogh zo spoločnosti GEFCO, Peter Hrapko z odboru stratégie dopravy na ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR, štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť, riaditeľ pre biznis development Budiš a.s. Peter Križan a generálny riaditeľ spoločnosti Metrans, a.s. Peter Kiss počas brífingu v súvislosti s prvou dodávkou dojčenskej vody do Číny v Dunajskej Strede v pondelok 15. novembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Dunajská Streda 15. novembra (TASR) - Dojčenská voda slovenskej firmy Budiš prenikla na čínsky trh. Prvých takmer 736 ton tejto vody na 984 paletách vyrazilo zo Slovenska a do Číny dorazí o 25 dní. Voda odchádza do Číny zo železničného terminálu Metrans v Dunajskej Strede a po železnici prejde 10.000 kilometrov. Ide o prvú dodávku takéhoto druhu, ktorá poputuje do Číny práve po železnici.povedal Miroslav Berzedy zo spoločnosti Budiš.Prelomový je podľa neho aj spôsob dopravy. Podobné komodity sa z Európy do Číny doteraz spravidla transportovali lodnou dopravou. Výrobca vody v SR bude dodávať dojčenskú vodu do Číny iba vlakom.V Číne bude slovenskú dojčenskú vodu dodávať distribučná spoločnosť Tianju Group, ktorá momentálne pokrýva päť čínskych provincií od severozápadnej po severovýchodnú Čínu.Ako doplnil Ivan Rudolf, hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, prvý vypravený kontajnerový vlak zo Slovenska do Číny je výsledkom aj dlhoročnej práce pracovnej skupiny pri ministerstve dopravy.zdôraznil riaditeľ stratégie dopravy a predseda pracovnej skupiny z MDV SR Peter Hrapko.Železnica podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Jaroslava Kmeťa predstavuje ekologický spôsob dopravy. MDV preto víta spôsob dopravy, ktorý si zahraničný partner zvolil.dodal štátny tajomník.