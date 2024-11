Slovenská elektrizačná prenosová sústava sa pripojila k Picassu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) úspešne zrealizovala pripojenie k medzinárodnej platforme, umožňujúcej vzájomnú cezhraničnú výmenu regulačnej elektriny s názvom Picasso. Ide o nadnárodný projekt, zoskupujúci 26 prevádzkovateľov prenosových sústav (PS), ktorý im poskytuje spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie s automatickou aktiváciou (aFRR). Informovali o tom v pondelok predstavitelia SEPS.



"Účasť SEPS na fungovaní platformy Picasso so sebou prináša niektoré zásadné zmeny, zasahujúce do doterajšieho spôsobu aktivácie a ocenenia služby aFRR. Ponuky od domácich poskytovateľov podporných služieb sú zozbierané jednotlivými prevádzkovateľmi PS a zaslané na platformu. Tá všetky prijaté ponuky zhromaždí, vyhodnotí a zoradí do spoločného cenového rebríčka," uviedli predstavitelia.



Prioritne by mali byť aktivované cenové ponuky s najnižšou cenou v rámci spoločného cenového rebríčka. Pri aktivácii berie platforma do úvahy dostupné prenosové kapacity cezhraničných vedení, doplnili predstavitelia. V súvislosti so zmenou oceňovania aktivácie služby aFRR bola zároveň upravená hodnota maximálnej povolenej ceny pre ponuky regulačnej elektriny zo služby aFRR+ (kladná) a aFRR- (záporná). Tá by sa mala od termínu pripojenia určovať podľa príslušnej cenovej metodiky vyvinutej špeciálne pre potreby platformy Picasso.



Okrem pripojenia k tejto platforme by mala SEPS finalizovať aj posledné technické a procesné prípravy pre pripojenie sa k platforme Mari, ktoré je naplánované na začiatok decembra tohto roka. Projekt Mari podobne ako Picasso poskytuje pre pripojených prevádzkovateľov PS spoločný priestor na obstaranie regulačnej energie. V tomto prípade by však malo ísť o regulačnú elektrinu s manuálnou aktiváciou, v minulosti tiež označovanou ako podporná služba terciárnej regulácie výkonu.



"Pripojenie SEPS k platformám umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami Európskej únie. Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb na strane výroby/spotreby elektriny príležitosť poskytovať regulačnú energiu prostredníctvom SEPS aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb," doplnila SEPS.