Slovenská elektrizačná prenosová sústava sa pripojila k platforme MARI

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa začiatkom minulého týždňa úspešne pripojila k medzinárodnej platforme MARI na cezhraničné obstarávanie regulačnej energie s manuálnou aktiváciou. Po úspešnom pripojení sa do platformy PICASSO, ktorá umožňuje obstarávanie regulačnej elektriny s automatickou aktiváciou, tak zavŕšila vstup do medzinárodných platforiem zameraných na obstaranie regulačnej energie. V pondelok o tom informovala SEPS.



Vstup SEPS do platformy MARI je výsledkom dlhodobej úzkej spolupráce s európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav. Cieľom platformy je podľa SEPS umožniť operátorom prenosových sústav zdieľať zdroje regulačnej elektriny a dosiahnuť vyššiu efektivitu, transparentnosť a spoľahlivosť pri vyrovnávaní ponuky a dopytu v reálnom čase.



Ponuky od domácich poskytovateľov podporných služieb sú zozbierané jednotlivými prevádzkovateľmi a zaslané na platformu. Tá všetky prijaté ponuky zhromaždí, vyhodnotí a zoradí do spoločného cenového rebríčka. Platforma taktiež zabezpečuje optimalizáciu aktivácie regulačnej elektriny na základe požiadaviek prevádzkovateľov v závislosti od vzniknutej výkonovej nerovnováhy v príslušnej regulačnej oblasti. Aktivované sú prioritne cenové ponuky s najnižšou cenou v rámci spoločného cenového rebríčka. Pri aktivácii berie platforma do úvahy dostupné prenosové kapacity medzi prepojenými ponukovými oblasťami.



Pripájanie prevádzkovateľov prenosových sústav k platforme MARI je postupné. Postupným pripájaním zvyšných členských prevádzkovateľov PS je predpoklad nárastu celkovej likvidity a cezhraničných výmen regulačnej elektriny typu obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) na platforme MARI, čo by v konečnom dôsledku malo mať pozitívny dopad na vývoj cien regulačnej elektriny z mFRR. Spoločnosť SEPS preto očakáva, že výhody spojené s účasťou v platforme sa v plnej miere prejavia po pripojení všetkých členských prevádzkovateľov prenosových sústav, najmä poľského a maďarského, s ktorými je prenosová sústava SR priamo prepojená.



Posledným plánovaným krokom súvisiacim s integráciou spoločnosti SEPS do Európskych platforiem na cezhraničnú výmenu regulačnej energie bude pripojenie spoločnosti SEPS k modulu CMM (Capacity Management Modul) v priebehu roka 2025. Ten dopĺňa platformy PICASSO a MARI o modul, ktorý zabezpečí efektívnejšie manažovanie procesov prideľovania cezhraničných prenosových kapacít. Pripojenie SEPS k modulu CMM nekladie žiadne dodatočné požiadavky respektíve povinnosti na poskytovateľov mFRR v rámci Slovenska.