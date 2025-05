Slovenská elektrizačná prenosová sústava zvýšila zisk na 73 mil. eur

Bratislava 7. mája (TASR) - Štátna spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dosiahla za rok 2024 čistý zisk po zdanení 73,5 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2023 nárast o 2,4 milióna eur alebo o 3,5 %. Tržby spoločnosti medziročne klesli takmer o 14 % na 572,2 milióna eur, no napriek tomu podľa generálneho riaditeľa Martina Magátha patrili k jedným z najvyšších v histórii spoločnosti. V stredu o tom informovala SEPS.



Na tvorbe zisku sa okrem prenosu elektriny, ktorá je základnou ziskotvornou činnosťou spoločnosti, podieľali aj výnosy z cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy, ktoré sa nepoužili na zníženie regulovaných cien (budú použité v súlade s nariadením EU 943/2019 na odstraňovanie úzkych miest v prenosovej sústave), ďalej to boli vyššie prijaté úroky a nižšie prevádzkové náklady. Spoločnosti sa najmä podarilo znížiť medziročne náklady na služby o 31 % na 309,3 milióna eur.



SEPS do rozvoja a modernizácie prenosovej sústavy vlani preinvestovala 55,1 milióna eur, z nich prevažná časť pochádzala z vlastných zdrojov a časť z fondu Výkonnej agentúry EÚ pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). „Prioritou v tomto smere bolo pre nás kontinuálne posilňovanie prenosovej sústavy na napäťovej hladine 400 kV. Pokračovali sme v prechode našich elektrických staníc do diaľkového riadenia, posilňovali prenosové kapacity a transformačné kapacity na rozhraní prenosovej a distribučnej sústavy,“ priblížil Magáth.