Slovenská firma CNC pokračuje ako dcéra SWANu
V súčasnosti došlo k užšiemu prepojeniu oboch firiem na slovenskom trhu.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - V marci tohto roka bol formálne ukončený odkup spoločnosti CNC telekomunikačným operátorom SWAN. V súčasnosti došlo k užšiemu prepojeniu oboch firiem na slovenskom trhu. Informovala o tom spoločnosť SWAN.
CNC bola založená v roku 1991 pôvodne pod názvom Computer & Network Consulting. Spoločnosť fungovala s centrálou v Bratislave a pobočkami v Prešove, Topoľčanoch a Prahe. Pražská pobočka sa neskôr plne osamostatnila.
V rokoch po miléniu sa spoločnosť CNC stala lídrom pri poskytovaní telekomunikačných a rezidenčných služieb pomocou nákladovo efektívnych moderných bezdrôtových technológií a budovania širokopásmových optických sietí. Stála tiež za dizajnom a výstavbou komplexnej celoslovenskej infraštruktúry a komunikačnej chrbtice spoločnosti SWAN.
V roku 2009 na Slovensku spustila prevádzku prvého súkromného dátového centra Perpetuus. V súčasnosti dodáva CNC služby IT infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti pre chod významných štátnych a súkromných systémov.
CNC zamestnáva viac ako 50-členný interný tím špecialistov z oblasti projekcie, implementácie a správy IT systémov a bezpečnosti informačných technológií a dosahuje stabilný každoročný obrat vo výške približne desať miliónov eur.
