Slovenská firma investuje v Brazílii, Eximbanka jej poistila úver
Bratislava 12. marca (TASR) - Eximbanka SR podpísala 9. marca tohto roka zmluvu so Slovenskou sporiteľňou na poistenie úveru na investíciu slovenskej spoločnosti Envien Bioenergia Brasil, a. s., Leopoldov. Pôžičkou sa bude čiastočne financovať nadobudnutie 50 % podielu v brazílskej spoločnosti Agropéu Agro Industrial de Pompéu S.A. v celkovej poistnej hodnote 23,95 milióna eur. Informovala o tom vo štvrtok riaditeľka odboru marketingu a komunikácie Eximbanky Martina Vráblik Solčányiová.
Celková hodnota investície do akvizície polovičného podielu v brazílskej spoločnosti predstavovala 60 miliónov amerických dolárov (51,8 milióna eur). Transakcia bola pôvodne financovaná z vlastných zdrojov investora, ktorý sa následne rozhodol časť investície refinancovať prostredníctvom bankového úveru vo výške 20 miliónov eur. Eximbanka tento úver poistila proti politickým a komerčným rizikám prostredníctvom produktu poistenia úveru na investície v zahraničí.
Investícia predstavuje podľa Solčányiovej významný krok slovenského investora pri rozširovaní podnikateľských aktivít v oblasti výroby biopalív a energetiky na juhoamerickom trhu. Spoločnosť Agropéu Agro Industrial de Pompéu pôsobí v Brazílii od roku 1981 a je etablovaným producentom biopalív a cukru z cukrovej trstiny a výroby elektrickej energie.
Projekt realizuje slovenská firma Envien Bioenergia Brasil, založená ako špeciálna účelová spoločnosť na akvizíciu podielu v brazílskom podniku. Investor je súčasťou skupiny Envien Group, ktorá je producentom biopalív a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Skupina pôsobí vo viacerých krajinách Európy a Ázie, aktuálnou akvizíciou rozširuje svoje aktivity aj na teritórium Južnej Ameriky.
„Podpora expanzie slovenských spoločností na zahraničných trhoch patrí medzi kľúčové úlohy Eximbanky SR. Tento projekt predstavuje významnú investíciu slovenského kapitálu v Latinskej Amerike a zároveň posilňuje postavenie slovenských spoločností v globálnom sektore biopalív,“ zhodnotil riaditeľ odboru poistenia neobchodovateľného rizika Eximbanky Michal Demák.
„Teší nás, že práve Envien Group patrí medzi tých, ktorých môžeme sprevádzať pri raste za hranice Slovenska, a že vďaka spolupráci s Eximbankou SR vieme zároveň spojiť silu súkromného a verejného sektora v prospech ich ďalšieho rozvoja,“ konštatoval člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo a finančné trhy Marek Sásik.
