Slovenská IT firma Alanata oslavuje 1. rok: Má viac ako 200 klientov

O spoločnosti Alanata

Bratislava 5. septembra (OTS) - Alanata vznikla s ambíciou prinášať inovatívne technologické riešenia a služby, ktoré pomáhajú klientom dosahovať ich ciele a bezpečnosť v digitálnom svete. Alanata ako systémový integrátor pokrýva najvýznamnejšie technologické oblasti ako cloudové a infraštruktúrne riešenia, kybernetická a informačná bezpečnosť, management dát, umelá inteligencia, consulting, riešenia SAP, vývoj softvérových riešení na mieru, IT prevádzka a outsourcing, service management a monitoring. Vďaka týmto kompetenciám prispieva k digitálnej transformácii slovenského trhu.V ére digitalizácie podnikov je zo strany klientely Alanata čoraz väčší dopyt po migrácii informačných systémov a dát do cloudu, komplexnom zastrešení kybernetickej bezpečnosti či využívaní technológie na princípoch umelej inteligencie. Alanata zabezpečuje IT služby firmám a inštitúciám z oblasti finančného sektora, telekomunikácii, zdravotníctva, farmaceutiky, priemyslu, energetiky, vedy, školstva, športu i verejnej správy. Medzi najvýznamnejších klientov patria napríklad NBS, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Orange, Union, Volkswagen a mnoho ďalších Alanata disponuje 30-ročnými skúsenosťami, ktoré nadobudli jej zamestnanci počas významných projektov. V súčasnosti v Alanata pracuje viac ako 350 odborníkov. Medzi nimi aj oceňovaní experti ako napríklad dátový analytik Martin Demeter , ktorý si z celosvetovej súťaže v oblasti dátovo-centrovanej umelej inteligencie (DCAI) odniesol cenu za najinovatívnejšie riešenie na svete. Ďalším erudovaným odborníkom na oblasť observability a digital experience je Július Loman . Patrí do elitnej skupiny konzultantov s najvyšším certifikátom Dynatrace Master (medzi Dynatrace partnermi má tento certifikát iba 7 ľudí na svete).V máji organizovala Alanata odbornú vedeckú konferenciu Judgment Day zameranú na trendy a inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a umelej inteligencie. Ako hlavný spíker podujatia vystúpil uznávaný svetový počítačový vedec a profesor informatiky Stuart Jonathan Russell z Kalifornskej univerzity v Berkeley. Slovensko navštívil po prvý raz a na konferencii vystúpil s prednáškou na tému Bezpečná AI Úspechy Alanata siahajú aj za hranice Slovenska. Česká asociácia manažérov informačných technológii (CACIO) odovzdala na jar v súťaži IT Projekt roka cenu Jiřího Poláka banke Raiffeisenbank. Cenu, ktorá je symbolom kreativity a originality v projektoch, získali za projekt Vytvorenie testovacieho prostredia pre účely migrácie klientov – Alanata bola jeho dodávateľom a realizátorom.• viac ako 350 zamestnancov• experti s 30-ročnými skúsenosťami• 200 + zákazníkov• 60 % zákazníkov zo súkromného sektora• 40 % zákazníkov zo štátneho sektora• 46 dodávateľov technológií a softvérov