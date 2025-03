Slovenská komora stavebných inžinierov spúšťa druhý ročník súťaže CING

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) vyhlásila druhý ročník súťaže Cena inžinierskej komory vo výstavbe (CING). Oceňujú sa v nej inžinierske a technické riešenia v oblasti stavebníctva s dôrazom na funkčnosť, inovatívnosť a vplyv na životné prostredie. Informovala o tom SKSI.



"Účasť v súťaži znamená viac ako len šancu na víťazstvo. Ide o príležitosť predstaviť inovatívne prístupy a riešenia, inšpirovať kolegov z profesie a zároveň posilniť svoj profesionálny profil," uviedol predseda SKSI Vladimír Benko.



Cieľom súťaže je prezentácia práce autorov a ocenenie kvalitných inžinierskych riešení, ktoré prinášajú inováciu a prínos pre stavebníctvo a životné prostredie. Podľa SKSI je súťaž príležitosťou pre stavebných inžinierov ukázať svoje zručnosti, diela a inovácie.



Do súťaže možno prihlásiť budovy a inžinierske stavby, ktoré boli dokončené a skolaudované od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 na Slovensku. Prihlasovateľom môže byť len člen SKSI, ktorý sa na projekte podieľal ako projektant, stavbyvedúci, stavebný dozor či autor technického riešenia. Prihlásiť sa do súťaže je možné do 31. mája 2025.



V premiérovom ročníku v novembri minulého roka porota udelila celkovo 18 ocenení. Absolútnym víťazom v kategórii budov sa stala Eurovea Tower, v kategórii inžinierskych stavieb toto ocenenie získal projekt diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh.