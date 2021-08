Slovenská kryptomena našla cestu do jedenástich krajín

Bratislava 16. augusta (OTS) - Wexo DeFi Token od slovenskej vývojárskej spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SE na kryptomenovom trhu pozitívne privítali najmä koneční užívatelia ‒ vlastníci kryptomien. Napriek tomu, že oficiálny predaj Wexo DeFi Tokenu sa začal iba v apríli, už dnes vlastnia túto kryptomenu majitelia z 11 krajín, keď nepočítame domáce Slovensko, kde sa mu zatiaľ darí najlepšie. Wexo DeFi Token reprezentuje fintech platformu WEXO . Ide o vôbec prvú slovenskú kryptomenu registrovanú na blockchaine“ vysvetlil CEO spoločnosti CRYPTON DIGITAL, SEPo Slovensku sú to Česko a Maďarská republika, v ktorých si Wexo Token najrýchlejšie našiel svojich prvých majiteľov.“ doplnil, CMO spoločnosti.Štartovacia cena Wexo Defi Tokenu bola v apríli 0,50 eura. Dnes, po tom, ako v tomto mesiaci projekt postúpil do ďalšej fázy, je kúpna cenaProduktovo časť služieb projektu WEXO aktuálne zastrešuje česká partnerská spoločnosť UPDN ONE, s. r. o. s bohatými skúsenosťami na finančnom trhu. CRYPTON DIGITAL, SE financuje projekt z vlastných zdrojov, ponúka však aj možnosti pre partnerov, ktorí chcú participovať na projekte WEXO a profitovať tak zo zisku inovatívneho produktu.