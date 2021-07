Slovenská nezisková organizácia vyvíja aplikáciu pre nevidomých

Bratislava 15. júla (TASR) – Jedinou spoločnosťou zo Slovenska, ktorá uspela v grantovej schéme Impact Challenge firmy Google pre strednú a východnú Európu, je nezisková organizácia Touch&Speech. Tá vyvíja technológiu, ktorá umožňuje nevidiacim ľuďom efektívne využívať akýkoľvek telefón s Androidom i napriek tomu, že moderné smartfóny sa dnes ovládajú takmer výhradne prostredníctvom hladkej dotykovej obrazovky bez hmatateľných tlačidiel.



„Pre ľudí so zdravotným postihnutím je efektívne riešenie problémov spojených s prístupnosťou prostredia, technológií a informácií kľúčom k ich samostatnosti. Napríklad pre nás, ľudí so zrakovým postihnutím, sa zdalo byť neprekonateľnou bariérou príchod telefónov s hladkou dotykovou obrazovkou,“ konštatoval Roman Martinovič, riaditeľ neziskovej organizácie Touch&Speech.



Organizácia využije získaný grant na ďalší rozvoj tejto technológie. Jej snahou bude prepojiť nevidiacich s nevidiacimi aj vidiacimi v rámci špeciálnej siete, zapracovať do svojho prostredia ešte pokročilejšie technológie založené aj na prvkoch umelej inteligencie či rozšírenej realite.



V rámci výzvy bolo pridelených 13 grantov neziskovým organizáciám z 11 krajín regiónu strednej a východnej Európy. Celkovo si rozdelia sumu dva milióny eur. Cieľom výzvy bolo podporiť organizácie, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít.