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Slovenská obchodná komora reaguje na zrušenie transakčnej dane
Daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Snaha vlády o konsolidáciu verejných financií je potrebná, opatrenia na úkor podnikateľov však nie sú správne. K takýmto negatívnym krokom patrilo aj zavedenie dane z finančných transakcií a argumenty kritizujúce jej zavedenie sa ukázali ako správne. V stanovisku k avizovanému zrušeniu transakčnej dane to uviedla Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).
„Členovia SOPK počas posledných troch rokov pozitívne vnímali snahu vlády o konsolidáciu verejných financií ako potrebný a správny krok smerujúci k vytváraniu stabilných podmienok na podnikanie. Na druhej strane sa vždy kriticky vyslovovali k takým konsolidačným opatreniam, ktoré síce zlepšovali pozíciu verejných financií, ale na úkor výsledkov podnikateľských subjektov, a tým viedli k zhoršeniu podnikateľského prostredia a v medzinárodnom porovnaní k zhoršeniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky,“ upozornila komora.
Vplyv opatrení, zvyšujúcich najmä daňové a odvodové zaťaženie, vnímali členovia komory veľmi negatívne. Osobitne to podľa SOPK platilo v kontexte prakticky neexistujúceho seriózneho úsilia zo strany vlády o úspory a efektívnosť pri vlastnom hospodárení a odkladaní prijatia opatrení na zvýšenie jej efektívnosti.
„V takomto prostredí, kde sa postupne stratil efektívny dialóg o krokoch pripravovaných vládou v hospodárstve, vnímali podnikatelia zavedenie dane z finančných transakcií ako nesprávne a poškodzujúce ich v podnikaní. Príznačné je, že argumenty kritizujúce jej zavedenie sa ukázali ako správne a zavedenie tejto novej dane navyše neprinieslo očakávané finančné prostriedky ani pre verejné financie,“ zdôraznila SOPK. K hospodárskemu rastu SR, ktorý je potrebný pri snahe o dosiahnutie životnej úrovne blížiacej sa k priemeru Európskej únie (EÚ), je však podľa komory potrebné vyvinúť podstatne väčšie a komplexnejšie úsilie, než zrušiť jedno nesprávne rozhodnutie.
Telekomunikačná únia (TÚ) SR víta pripravované zrušenie transakčnej dane a považuje to za pozitívny a správny krok. V stanovisku pripomenula, že zavedenie tejto dane spolu so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH) sa negatívne dotklo už aj tak preregulovaného sektora elektronických komunikácií.
„Telekomunikační operátori dlhodobo čelia novým požiadavkám vyplývajúcim z európskej regulácie a legislatívy, čo prináša zvýšené prevádzkové náklady. Zavedenie transakčnej dane tieto náklady ďalej navýšilo a vytvorilo tlak na zvyšovanie cien pre koncových užívateľov služieb, ako sú pripojenie na internet, telefonovanie či televízne služby - teda služby, ktoré využíva prakticky každý občan,“ upozornil hovorca TÚ Roman Vavro.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (24.9.) oznámil, že na rokovaní o príprave nového štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane s účinnosťou od 1. januára 2027. Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Pôvodne sa týkala všetkých podnikateľov, právnických aj fyzických osôb, od začiatku tohto roka ju prestali platiť živnostníci.
„Členovia SOPK počas posledných troch rokov pozitívne vnímali snahu vlády o konsolidáciu verejných financií ako potrebný a správny krok smerujúci k vytváraniu stabilných podmienok na podnikanie. Na druhej strane sa vždy kriticky vyslovovali k takým konsolidačným opatreniam, ktoré síce zlepšovali pozíciu verejných financií, ale na úkor výsledkov podnikateľských subjektov, a tým viedli k zhoršeniu podnikateľského prostredia a v medzinárodnom porovnaní k zhoršeniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky,“ upozornila komora.
Vplyv opatrení, zvyšujúcich najmä daňové a odvodové zaťaženie, vnímali členovia komory veľmi negatívne. Osobitne to podľa SOPK platilo v kontexte prakticky neexistujúceho seriózneho úsilia zo strany vlády o úspory a efektívnosť pri vlastnom hospodárení a odkladaní prijatia opatrení na zvýšenie jej efektívnosti.
„V takomto prostredí, kde sa postupne stratil efektívny dialóg o krokoch pripravovaných vládou v hospodárstve, vnímali podnikatelia zavedenie dane z finančných transakcií ako nesprávne a poškodzujúce ich v podnikaní. Príznačné je, že argumenty kritizujúce jej zavedenie sa ukázali ako správne a zavedenie tejto novej dane navyše neprinieslo očakávané finančné prostriedky ani pre verejné financie,“ zdôraznila SOPK. K hospodárskemu rastu SR, ktorý je potrebný pri snahe o dosiahnutie životnej úrovne blížiacej sa k priemeru Európskej únie (EÚ), je však podľa komory potrebné vyvinúť podstatne väčšie a komplexnejšie úsilie, než zrušiť jedno nesprávne rozhodnutie.
Telekomunikačná únia (TÚ) SR víta pripravované zrušenie transakčnej dane a považuje to za pozitívny a správny krok. V stanovisku pripomenula, že zavedenie tejto dane spolu so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH) sa negatívne dotklo už aj tak preregulovaného sektora elektronických komunikácií.
„Telekomunikační operátori dlhodobo čelia novým požiadavkám vyplývajúcim z európskej regulácie a legislatívy, čo prináša zvýšené prevádzkové náklady. Zavedenie transakčnej dane tieto náklady ďalej navýšilo a vytvorilo tlak na zvyšovanie cien pre koncových užívateľov služieb, ako sú pripojenie na internet, telefonovanie či televízne služby - teda služby, ktoré využíva prakticky každý občan,“ upozornil hovorca TÚ Roman Vavro.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (24.9.) oznámil, že na rokovaní o príprave nového štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane s účinnosťou od 1. januára 2027. Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Pôvodne sa týkala všetkých podnikateľov, právnických aj fyzických osôb, od začiatku tohto roka ju prestali platiť živnostníci.