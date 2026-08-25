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Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
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Slovenská obchodná komora reaguje na zrušenie transakčnej dane

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Snaha vlády o konsolidáciu verejných financií je potrebná, opatrenia na úkor podnikateľov však nie sú správne. K takýmto negatívnym krokom patrilo aj zavedenie dane z finančných transakcií a argumenty kritizujúce jej zavedenie sa ukázali ako správne. V stanovisku k avizovanému zrušeniu transakčnej dane to uviedla Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

„Členovia SOPK počas posledných troch rokov pozitívne vnímali snahu vlády o konsolidáciu verejných financií ako potrebný a správny krok smerujúci k vytváraniu stabilných podmienok na podnikanie. Na druhej strane sa vždy kriticky vyslovovali k takým konsolidačným opatreniam, ktoré síce zlepšovali pozíciu verejných financií, ale na úkor výsledkov podnikateľských subjektov, a tým viedli k zhoršeniu podnikateľského prostredia a v medzinárodnom porovnaní k zhoršeniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky,“ upozornila komora.

Vplyv opatrení, zvyšujúcich najmä daňové a odvodové zaťaženie, vnímali členovia komory veľmi negatívne. Osobitne to podľa SOPK platilo v kontexte prakticky neexistujúceho seriózneho úsilia zo strany vlády o úspory a efektívnosť pri vlastnom hospodárení a odkladaní prijatia opatrení na zvýšenie jej efektívnosti.

„V takomto prostredí, kde sa postupne stratil efektívny dialóg o krokoch pripravovaných vládou v hospodárstve, vnímali podnikatelia zavedenie dane z finančných transakcií ako nesprávne a poškodzujúce ich v podnikaní. Príznačné je, že argumenty kritizujúce jej zavedenie sa ukázali ako správne a zavedenie tejto novej dane navyše neprinieslo očakávané finančné prostriedky ani pre verejné financie,“ zdôraznila SOPK. K hospodárskemu rastu SR, ktorý je potrebný pri snahe o dosiahnutie životnej úrovne blížiacej sa k priemeru Európskej únie (EÚ), je však podľa komory potrebné vyvinúť podstatne väčšie a komplexnejšie úsilie, než zrušiť jedno nesprávne rozhodnutie.

Telekomunikačná únia (TÚ) SR víta pripravované zrušenie transakčnej dane a považuje to za pozitívny a správny krok. V stanovisku pripomenula, že zavedenie tejto dane spolu so zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH) sa negatívne dotklo už aj tak preregulovaného sektora elektronických komunikácií.

„Telekomunikační operátori dlhodobo čelia novým požiadavkám vyplývajúcim z európskej regulácie a legislatívy, čo prináša zvýšené prevádzkové náklady. Zavedenie transakčnej dane tieto náklady ďalej navýšilo a vytvorilo tlak na zvyšovanie cien pre koncových užívateľov služieb, ako sú pripojenie na internet, telefonovanie či televízne služby - teda služby, ktoré využíva prakticky každý občan,“ upozornil hovorca TÚ Roman Vavro.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (24.9.) oznámil, že na rokovaní o príprave nového štátneho rozpočtu na rok 2027 požiadal ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) a jeho štátneho tajomníka Radovana Majerského, aby pripravili všetky nevyhnutné legislatívne a technické opatrenia na zrušenie transakčnej dane s účinnosťou od 1. januára 2027. Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Pôvodne sa týkala všetkých podnikateľov, právnických aj fyzických osôb, od začiatku tohto roka ju prestali platiť živnostníci.
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