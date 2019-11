Slovenská parkovacia asociácia si pripomína 15 rokov existencie

Vysoké Tatry 20. novembra (TASR) - Slovenská parkovacia asociácia (SPA) si v týchto dňoch pripomína 15 rokov existencie. Na konferencii, ktorú organizuje vo Vysokých Tatrách od stredy do štvrtka 21. novembra, chce poukázať na význam inštitúcií podporujúcich riešenia v statickej doprave. Uviedol to predseda SPA Miroslav Lepeta s tým, že svoje výročie chcú využiť na propagáciu toho, čo už urobili. Počas druhého dňa konferencie vystúpia aj zástupcovia Českej, Srbskej a Európskej parkovacej asociácie.



„Priestor využijú na to, aby hovorili o práci parkovacej asociácie v týchto krajinách a tiež o význame pôsobenia týchto inštitúcii v jednotlivých krajinách z celoeurópskeho pohľadu i z pohľadu Európskej parkovacej asociácie, ktorej je aj SPA členom,“ ozrejmil Lepeta. Konferencia SPA je pravidelnou akciou, kde si odborná verejnosť z oblasti parkovania a dopravy môže vymieňať svoje skúsenosti a hovoriť o novinkách v tejto oblasti. Je určená pre pracovníkov štátnej a verejnej správy, prevádzkovateľov parkovania a garážovania v mestách, projektantov, ako aj výrobcov a dodávateľov parkovacej techniky a služieb. Záštitu tento rok nad podujatím prevzal podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd).



„Chceme hovoriť o tom, že parkovanie nie je len problém Slovenska, ale aj problém ostatných krajín. My sa už 15 rokov snažíme ponúkať riešenia v statickej doprave - metodicky, programovo a najmä legislatívne, no naša snaha je stále na začiatku. Aj preto chceme diskutovať s ostatnými parkovacími asociáciami, aby sme si vymenili skúsenosti a povedali, ako pokročili oni a ako ďaleko sme v procese propagovania regulácie statickej dopravy, jej prepojení a vplyvov na dopravu v mestách celkovo my,“ upozornil Lepeta.



Stredajší popoludňajší program bude venovaný témam mobility a parkovania ako takých. Zástupca z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude hovoriť o prepojení územného plánovania a mobility a statickej dopravy. Zástupca zo Žilinskej univerzity zase bude prednášať o pláne dopravnej obslužnosti, diskutovať sa bude aj o novom centre Bratislavy a o riešeniach v oblastiach mobility a statickej dopravy, ktoré tu budú zahrnuté. Druhý deň konferencie je venovaný už tradične zákonom a novinkám v legislatívnej oblasti a zmenám v cestnom zákone, ktoré budú aktuálne od začiatku decembra. „Hovoriť sa znova bude i o objektívnej zodpovednosti u nás a o tom, ako to je vyriešené v Čechách a ako si s tým poradil Magistrát hlavného mesta Prahy,“ uzatvára predseda SPA.