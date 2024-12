Slovenská pošta avizuje krátkodobé obmedzenie niektorých služieb

Bratislava 27. decembra (TASR) - Slovenská pošta v súvislosti so zavedením zmien týkajúcich sa úpravy sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) od 30. decembra 2024 do 1. januára 2025 krátkodobo obmedzí niektoré služby z dôvodu potrebných technických prác. Informoval o tom v piatok hovorca Slovenskej pošty Martin Guzi.



"Upozorňujeme našich klientov, že v termínoch od 30. decembra 2024 do 1. januára 2025 do 14.00 h nebude možné z dôvodu prechodu na novú sadzbu DPH podávať zásielky v BalíkoBOXoch Slovenskej pošty. Výber doručených balíkových zásielok bude fungovať bez obmedzení," uviedla pošta.



Zároveň 1. januára 2025 v čase od polnoci do 14.00 h nebudú dostupné služby spojené s podajom zásielok prostredníctvom webu Slovenskej pošty ani jej aplikácie. Všetky ostatné funkcionality budú plne funkčné, doplnila pošta.