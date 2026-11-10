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Slovenská pošta by mala budúci rok predstaviť víziu fungovania
Polievka uviedol, že pošta momentálne na vízii pracuje a má ju hotovú približne na 50 %.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenská pošta by mala v prvom štvrťroku budúceho roka predstaviť víziu ďalšieho fungovania, na ktorej už pracuje. Avizoval to nový generálny riaditeľ pošty Norbert Polievka na utorkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbor vzal túto informáciu na vedomie. Počas rokovania diskutoval s riaditeľom a ďalšími pozvanými hosťami o aktuálnom stave a budúcnosti inštitúcie.
Polievka uviedol, že pošta momentálne na vízii pracuje a má ju hotovú približne na 50 %. „Nedá sa to urobiť za týždeň, ani za dva, ani za mesiac. Nehovoriac o tom, že po finalizácii na Slovenskej pošte musí túto stratégiu schváliť aj ministerstvo dopravy. V prípade, že táto stratégia bude takýmto spôsobom sfinalizovaná, bude verejne dostupná,“ uviedol Polievka, ktorý do funkcie nastúpil 17. septembra.
Zdôraznil, že po jeho príchode bolo zastavené prepúšťanie aj rušenie pobočiek Slovenskej pošty. Nové vedenie má podľa Polievku veľmi intenzívnu komunikáciu s regulačným úradom. So všetkými odborovými zväzmi tiež podpísali memorandum o spolupráci vo vzťahu k zamestnancom.
Podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ján Fľak potvrdil, že rušenie pobočiek pošty je momentálne zastavené. Optimalizácia poštovej siete by mala podľa neho pokračovať až po dohode a len v intenciách platnej legislatívy. „Predpoklad je, že v priebehu prvého polroka budúceho roka, alebo v priebehu celého roka by sa nemala žiadna pošta rušiť,“ doplnil.
Podpredseda výboru Igor Janckulík (KDH) označil problémy Slovenskej pošty za „dosť veľké“. Jej fungovanie je pritom dôležité, pretože patrí aj do kritickej infraštruktúry štátu. „Sú tam problémy, napríklad k rušeniu pobočiek pôšt dochádzalo bez schvaľovania regulačného úradu. No ale čo ma najviac mrzí, to sú pracovné podmienky zamestnancov Slovenskej pošty,“ zhodnotil.
Podľa vlastných slov dostávajú množstvo podnetov o údajnom nepreplácaní dovoleniek, neuznávaní nadčasov či príliš veľkých rajónoch, ktoré doručovateľky nedokážu pokrývať. Nie sú proti optimalizácii poštových služieb, vždy však musí byť v komunikácii s dotknutými samosprávami. Privítal by tiež komplexný nezávislý audit Slovenskej pošty.
Polievka uviedol, že pošta momentálne na vízii pracuje a má ju hotovú približne na 50 %. „Nedá sa to urobiť za týždeň, ani za dva, ani za mesiac. Nehovoriac o tom, že po finalizácii na Slovenskej pošte musí túto stratégiu schváliť aj ministerstvo dopravy. V prípade, že táto stratégia bude takýmto spôsobom sfinalizovaná, bude verejne dostupná,“ uviedol Polievka, ktorý do funkcie nastúpil 17. septembra.
Zdôraznil, že po jeho príchode bolo zastavené prepúšťanie aj rušenie pobočiek Slovenskej pošty. Nové vedenie má podľa Polievku veľmi intenzívnu komunikáciu s regulačným úradom. So všetkými odborovými zväzmi tiež podpísali memorandum o spolupráci vo vzťahu k zamestnancom.
Podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ján Fľak potvrdil, že rušenie pobočiek pošty je momentálne zastavené. Optimalizácia poštovej siete by mala podľa neho pokračovať až po dohode a len v intenciách platnej legislatívy. „Predpoklad je, že v priebehu prvého polroka budúceho roka, alebo v priebehu celého roka by sa nemala žiadna pošta rušiť,“ doplnil.
Podpredseda výboru Igor Janckulík (KDH) označil problémy Slovenskej pošty za „dosť veľké“. Jej fungovanie je pritom dôležité, pretože patrí aj do kritickej infraštruktúry štátu. „Sú tam problémy, napríklad k rušeniu pobočiek pôšt dochádzalo bez schvaľovania regulačného úradu. No ale čo ma najviac mrzí, to sú pracovné podmienky zamestnancov Slovenskej pošty,“ zhodnotil.
Podľa vlastných slov dostávajú množstvo podnetov o údajnom nepreplácaní dovoleniek, neuznávaní nadčasov či príliš veľkých rajónoch, ktoré doručovateľky nedokážu pokrývať. Nie sú proti optimalizácii poštových služieb, vždy však musí byť v komunikácii s dotknutými samosprávami. Privítal by tiež komplexný nezávislý audit Slovenskej pošty.