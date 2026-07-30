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Slovenská pošta chce poslancov informovať o svojej transformácii
Zástupcovia vedenia Slovenskej pošty sa zúčastnia na plánovanom rokovaní parlamentného výboru pre regionálny rozvoj a verejnú správu, ktoré má byť 4. augusta.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Zástupcovia vedenia Slovenskej pošty sa zúčastnia na plánovanom rokovaní parlamentného výboru pre regionálny rozvoj a verejnú správu, ktoré má byť 4. augusta. Sú pripravení na ňom otvorene odpovedať na všetky otázky poslancov a prezentovať reálne fakty o fungovaní a transformácii spoločnosti. Pre TASR to potvrdili z tímu komunikácie Slovenskej pošty v reakcii na žiadosť opozičného KDH o zverejnenie platov a odmien vedenia spoločnosti, ako aj všetkých údajov o príjmoch z predaja stieracích žrebov Tiposu. Hnutie upozornilo aj na podnety zamestnancov pošty o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach.
„Optimalizačné opatrenia Slovenskej pošty sa týkajú celého fungovania spoločnosti - od pobočkovej siete cez prevádzkové a personálne náklady naprieč celou poštou až po ďalšie oblasti, v ktorých je možné zvýšiť efektivitu,“ odpovedala Slovenská pošta s tým, že individuálne údaje o odmeňovaní zamestnancov ani členov vedenia spoločnosť neposkytuje.
Slovenská pošta mala v roku 2025 výnosy zo služieb Tiposu v objeme viac ako 8,5 milióna eur. Táto suma podľa pošty predstavuje jej odmenu, resp. výnos za poskytovanie služieb Tiposu, nie hodnotu predaných žrebov či stávok. „Tieto výnosy sú štandardnou súčasťou celkových tržieb spoločnosti a slúžia na financovanie bežnej prevádzky a poskytovanie univerzálnej poštovej služby,“ vysvetlila pošta.
Medializované informácie o stovkách podnetov zamestnancov sú podľa spoločnosti v tejto chvíli len nepodloženými tvrdeniami, keďže Slovenskej pošte nebol doručený ani jediný konkrétny podnet. „Citlivo vnímame, že každá transformácia prináša do radov zamestnancov prirodzenú neistotu a obavy, preto je pre nás dodržiavanie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy, ochrana práv zamestnancov, ako aj ich informovanie o dianí v spoločnosti absolútnou prioritou,“ ubezpečila spoločnosť.
Ak ktokoľvek disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní predpisov, pošta ho vyzýva, aby ich bezodkladne predložil s uvedením konkrétnej prevádzky a opisu udalosti. „Každý podnet dôsledne preveríme. Zároveň odmietame tvrdenia o zanedbanej komunikácii - so zamestnancami komunikujeme intenzívne, konzistentne a otvorene naprieč celou firmou, na poradách, cez interné kanály,“ uviedla pošta. Podľa nej vo svojich tímoch majú zamestnanci stály priestor na otvorenú diskusiu, otázky aj vyjadrenie iného názoru.
KDH vo štvrtok tiež informovalo, že za posledné týždne sa na naňho obrátili stovky zamestnancov Slovenskej pošty aj občanov. Ich podnety podľa hnutia hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, personálnych problémoch, zatváraní pobočiek a rastúcej nespokojnosti. KDH preto považuje za nevyhnutné preveriť, ako vedenie štátnej spoločnosti hospodári s verejnými peniazmi. Tému chce otvoriť aj na parlamentnom výbore, kde bude požadovať jasné vysvetlenia od vedenia spoločnosti.
Slovenská pošta pre TASR zároveň potvrdila, že kolektívne vyjednávanie medzi vedením spoločnosti a odborovými organizáciami bolo ukončené. „Zavŕšené bude podpisom kolektívnej zmluvy, ktorej detaily bude možné komunikovať až po samotnom podpise,“ dodala pošta.
„Optimalizačné opatrenia Slovenskej pošty sa týkajú celého fungovania spoločnosti - od pobočkovej siete cez prevádzkové a personálne náklady naprieč celou poštou až po ďalšie oblasti, v ktorých je možné zvýšiť efektivitu,“ odpovedala Slovenská pošta s tým, že individuálne údaje o odmeňovaní zamestnancov ani členov vedenia spoločnosť neposkytuje.
Slovenská pošta mala v roku 2025 výnosy zo služieb Tiposu v objeme viac ako 8,5 milióna eur. Táto suma podľa pošty predstavuje jej odmenu, resp. výnos za poskytovanie služieb Tiposu, nie hodnotu predaných žrebov či stávok. „Tieto výnosy sú štandardnou súčasťou celkových tržieb spoločnosti a slúžia na financovanie bežnej prevádzky a poskytovanie univerzálnej poštovej služby,“ vysvetlila pošta.
Medializované informácie o stovkách podnetov zamestnancov sú podľa spoločnosti v tejto chvíli len nepodloženými tvrdeniami, keďže Slovenskej pošte nebol doručený ani jediný konkrétny podnet. „Citlivo vnímame, že každá transformácia prináša do radov zamestnancov prirodzenú neistotu a obavy, preto je pre nás dodržiavanie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy, ochrana práv zamestnancov, ako aj ich informovanie o dianí v spoločnosti absolútnou prioritou,“ ubezpečila spoločnosť.
Ak ktokoľvek disponuje konkrétnymi informáciami o porušovaní predpisov, pošta ho vyzýva, aby ich bezodkladne predložil s uvedením konkrétnej prevádzky a opisu udalosti. „Každý podnet dôsledne preveríme. Zároveň odmietame tvrdenia o zanedbanej komunikácii - so zamestnancami komunikujeme intenzívne, konzistentne a otvorene naprieč celou firmou, na poradách, cez interné kanály,“ uviedla pošta. Podľa nej vo svojich tímoch majú zamestnanci stály priestor na otvorenú diskusiu, otázky aj vyjadrenie iného názoru.
KDH vo štvrtok tiež informovalo, že za posledné týždne sa na naňho obrátili stovky zamestnancov Slovenskej pošty aj občanov. Ich podnety podľa hnutia hovoria o zhoršujúcich sa pracovných podmienkach, personálnych problémoch, zatváraní pobočiek a rastúcej nespokojnosti. KDH preto považuje za nevyhnutné preveriť, ako vedenie štátnej spoločnosti hospodári s verejnými peniazmi. Tému chce otvoriť aj na parlamentnom výbore, kde bude požadovať jasné vysvetlenia od vedenia spoločnosti.
Slovenská pošta pre TASR zároveň potvrdila, že kolektívne vyjednávanie medzi vedením spoločnosti a odborovými organizáciami bolo ukončené. „Zavŕšené bude podpisom kolektívnej zmluvy, ktorej detaily bude možné komunikovať až po samotnom podpise,“ dodala pošta.