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Slovenská pošta chystá projekt Žltý bod, chce modernizovať služby
Projekt je v tejto chvíli predmetom interného schvaľovania.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenská pošta potvrdila, že pripravuje projekt Žltý bod ako súčasť modernizácie a rozširovania dostupnosti svojich služieb. „Projekt je v tejto chvíli predmetom interného schvaľovania. Rozhodovanie o jeho konečnom rozsahu ani realizácii preto ešte nie je ukončené,“ uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Nevyjadrila sa k zverejneným údajom o predpokladanej hodnote projektu zhruba 67,5 milióna eur ani k jeho možným vplyvom na ďalšie zatváranie poštových pobočiek, znižovanie počtu zamestnancov či jeho prínosoch pre spoločnosť a verejnosť.
„V prípade schválenia projektu bude ďalší postup prebiehať v súlade s pravidlami transparentného verejného obstarávania. Slovenská pošta následne poskytne informácie o účele projektu, jeho rozsahu, ekonomických parametroch aj očakávaných prínosoch pre spoločnosť a zákazníkov,“ dodala Peterová.
O pripravovanom najnovšom „megakontrakte“ Slovenskej pošty informoval na sociálnej sieti podpredseda Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslanec Igor Janckulík (KDH). „Kým Slovenská pošta zatvára pobočky, prepúšťa zamestnancov a vysvetľuje, že musí šetriť, jej vedenie pripravuje ďalší obrovský projekt. Tentoraz ide o sieť samoobslužných kontaktných miest s názvom Žltý bod,“ uviedol.
Predpokladaná hodnota zákazky je podľa informácií poslanca 54,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda približne 67,5 milióna eur s DPH. Projekt má zahŕňať maximálne 200 samoobslužných kontaktných miest, pričom rámcová dohoda by mala byť uzatvorená na 192 mesiacov, čiže 16 rokov.
„Podľa informácií, ktoré máme, k projektu nie je predložená presvedčivá analýza jeho ekonomického prínosu ani jasná koncepcia toho, čo má Slovenskej pošte reálne ušetriť a priniesť. Dokonca sa uvádza, že projekt má byť bez dosahu na zamestnancov,“ pokračoval Janckulík. Modernizácia Slovenskej pošty je podľa neho potrebná, ale nemôže znamenať bianko šek na desiatky miliónov eur bez jasne preukázaného prínosu.
„Preto opäť podáme infožiadosť a od Slovenskej pošty budeme žiadať konkrétne odpovede - analýzu projektu, kalkuláciu ceny, očakávané úspory, dosah na zamestnanosť, plánované lokality aj presné vysvetlenie, čo má Žltý bod priniesť Slovenskej pošte a čo občanom,“ upozornil poslanec. Pri zákazke za desiatky miliónov eur podľa neho nestačí povedať, že ide o modernizáciu. „Treba ukázať čísla,“ dodal Janckulík.
Nevyjadrila sa k zverejneným údajom o predpokladanej hodnote projektu zhruba 67,5 milióna eur ani k jeho možným vplyvom na ďalšie zatváranie poštových pobočiek, znižovanie počtu zamestnancov či jeho prínosoch pre spoločnosť a verejnosť.
„V prípade schválenia projektu bude ďalší postup prebiehať v súlade s pravidlami transparentného verejného obstarávania. Slovenská pošta následne poskytne informácie o účele projektu, jeho rozsahu, ekonomických parametroch aj očakávaných prínosoch pre spoločnosť a zákazníkov,“ dodala Peterová.
O pripravovanom najnovšom „megakontrakte“ Slovenskej pošty informoval na sociálnej sieti podpredseda Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, poslanec Igor Janckulík (KDH). „Kým Slovenská pošta zatvára pobočky, prepúšťa zamestnancov a vysvetľuje, že musí šetriť, jej vedenie pripravuje ďalší obrovský projekt. Tentoraz ide o sieť samoobslužných kontaktných miest s názvom Žltý bod,“ uviedol.
Predpokladaná hodnota zákazky je podľa informácií poslanca 54,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), teda približne 67,5 milióna eur s DPH. Projekt má zahŕňať maximálne 200 samoobslužných kontaktných miest, pričom rámcová dohoda by mala byť uzatvorená na 192 mesiacov, čiže 16 rokov.
„Podľa informácií, ktoré máme, k projektu nie je predložená presvedčivá analýza jeho ekonomického prínosu ani jasná koncepcia toho, čo má Slovenskej pošte reálne ušetriť a priniesť. Dokonca sa uvádza, že projekt má byť bez dosahu na zamestnancov,“ pokračoval Janckulík. Modernizácia Slovenskej pošty je podľa neho potrebná, ale nemôže znamenať bianko šek na desiatky miliónov eur bez jasne preukázaného prínosu.
„Preto opäť podáme infožiadosť a od Slovenskej pošty budeme žiadať konkrétne odpovede - analýzu projektu, kalkuláciu ceny, očakávané úspory, dosah na zamestnanosť, plánované lokality aj presné vysvetlenie, čo má Žltý bod priniesť Slovenskej pošte a čo občanom,“ upozornil poslanec. Pri zákazke za desiatky miliónov eur podľa neho nestačí povedať, že ide o modernizáciu. „Treba ukázať čísla,“ dodal Janckulík.