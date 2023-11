Vianočné spestrenie pre deti: Aj tento rok môžu napísať Ježiškovi

Bratislava 22. novembra (TASR) - Deti majú aj tento rok možnosť napísať list s prianím pre Ježiška prostredníctvom Vianočnej pošty. Projekt v stredu spustila Slovenská pošta. K Vianociam vydala aj špeciálnu vianočnú poštovú známku Vianočná pošta 2023, ktorej námetom boli obrázky od detí. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Svoje vianočné priania môžu deti posielať na adresu Ježiško 999 99. List či pohľadnicu Ježiškovi možno poslať v papierovej forme alebo prostredníctvom internetovej aplikácie mojapohlanica.sk. Ježiško deťom na ich listy odpovie a má pre ne pripravený aj rozprávkový darček. Treba však na list či pohľadnicu uviesť spiatočnú adresu.



"Vianočná pošta sa stala pre deti nielen zo Slovenska, ale z celého sveta už pevnou súčasťou predvianočných zvykov a predznamenáva príchod najkrajších sviatkov v roku. Vďaka tomuto unikátnemu projektu môžu napísať deti Ježiškovi svoje tajné želania, čo podporuje ich kreativitu i fantáziu a Slovenská pošta všetky pozdravy Ježiškovi doručí," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.



Vianočný projekt Slovenská pošta organizuje už 25-krát a za ten čas doručili Ježiškovi do Rajeckej Lesnej viac ako dva milióny pozdravov od detí z celého sveta. "V tomto roku prišlo takmer už 1200 listov, z toho 815 bolo zo Slovenska. Zo zahraničných krajín dominovali Taiwan (takmer 280 listov), Čína, Hongkong, Nemecko a Japonsko," doplnil Kupka.







Napísať Ježiškovi svoje priania, odkazy či poslať obrázok môžu deti najneskôr do 15. decembra. Pohľadnica sa dá poslať aj elektronicky cez www.mojapohladnica.sk, aj tu však pre odpoveď od Ježiška treba uviesť spiatočnú adresu. "Súčasťou Vianočnej pošty je aj originálna rozprávka zverejnená priamo na stránke projektu, ktorá v sebe skrýva dôležité posolstvo a spríjemní deťom i dospelým predvianočné chvíle," uviedol Tomáš Kalivoda, člen Predstavenstva Union poisťovne, ktorá je partnerom projektu.



K Vianociam Slovenská pošta vydala aj špeciálnu vianočnú poštovú známku Vianočná pošta 2023. Výtvarné návrhy poštovej známky, obálky prvého dňa (FDC) a FDC pečiatky boli vybrané z obrázkov detí, ktoré sa zapojili do súťaže v rámci Vianočnej pošty. Súťaž organizuje Slovenská pošta aj tento rok, obrázky môžu deti posielať spoločne s listom Ježiškovi.



Vianočná poštová známka Vianočná pošta 2023 je označená špecifickým symbolom T2 50 g. Označenie zodpovedá cene zhodnej s výškou poštovej sadzby za list druhej triedy do hmotnosti 50 gramov vo vnútroštátnom styku. Poštová známka ma rozmery 26,5 x 33,9 milimetra vrátane perforácie a vyšla vo forme tlačového listu s 50 známkami.