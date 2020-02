Pošta dočasne pozastaví prijímanie zásielok s doručením do Číny

Bratislava 3. februára (TASR) – Slovenská pošta od utorka (4. 2.) dočasne pozastavuje prijímanie medzinárodných listových zásielok, balíkov a zásielok EMS (Expres Mail Servis) s doručením do Číny, Macaa a Hongkongu. Dôvodom sú obmedzenia v medzinárodnej leteckej preprave, ktorá je jedným z nosných spôsobov prepravy medzinárodnej pošty. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.



"Toto opatrenie uplatňuje Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu koronavírusu," objasnila Rovenská. O vývoji a zmenách v situácii s doručovaním bude pošta priebežne informovať.



Doručenie zásielok z Číny na Slovensko je podľa Rovenskej otázka minimálne omeškania, vykonávajú sa totiž rôzne opatrenia. Hovorkyňa priblížila, že pre zníženie akéhokoľvek rizika čínska vláda vydala pokyn, ktorým je Čínska pošta povinná preventívne dezinfikovať všetky poštové zásielky, ktoré smerujú alebo prechádzajú cez Wu-chan a jeho spracovateľské stredisko. Zdôraznila však, že zásielky z Ázie sú bezpečné, pretože nie je možné, aby v nich koronavírus prežil.



Rovenská zároveň pre TASR uviedla, že v stredu (5. 2.) sa uskutoční veľké rokovanie Svetovej poštovej únie, s ktorou komunikuje aj Slovenská pošta. Následne by mali byť známe ďalšie informácie o tom, čo sa bude na poštovom trhu diať.