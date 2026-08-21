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Slovenská pošta: Dočasne uzavreté pobočky sa otvoria do 30. septembra
Dočasné prerušenie prevádzky od 1. júla do 30. septembra sa podľa spoločnosti týkalo, resp. týka 63 pôšt po celom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Všetky poštové pobočky, ktorých sa týka úprava otváracích hodín a dočasné obmedzenie prevádzky počas leta, budú postupne sprístupnené a otvorené najneskôr do 30. septembra. TASR o tom v piatok informovala Slovenská pošta s tým, že dotknuté pobočky postupne otvára podľa vopred pripraveného harmonogramu. Dočasné prerušenie prevádzky od 1. júla do 30. septembra sa podľa spoločnosti týkalo, resp. týka 63 pôšt po celom Slovensku. Pošta nespresnila, koľko z týchto pobočiek už otvorila.
„Slovenská pošta v plnej miere rešpektuje regulačný úrad. S úradom sme v permanentnom odbornom dialógu a interné prevádzkové postupy sme upravili tak, aby bola aj pri čerpaní dovoleniek či výpadkoch personálu garantovaná plná zlučiteľnosť s požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby,“ uviedol tím komunikácie Slovenskej pošty. Úprava otváracích hodín a dočasné obmedzenie prevádzky vybraných pobočiek počas leta sú podľa spoločnosti každoročným štandardným prevádzkovým opatrením, ktorým zabezpečuje fungovanie siete a zároveň rešpektuje zákonný nárok svojich zamestnancov na čerpanie letných dovoleniek.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre TASR vo štvrtok (20. 8.) potvrdil, že vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne upustila od dočasného zatvárania pôšt realizovaným postupom. Zdôvodnil to nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv v súvislosti s dočasným zatváraním pôšt počas letného obdobia pre využitie čerpania dovoleniek zamestnancov pošty.
Pokračujúca optimalizácia poštovej siete v podobe zatvárania pobočiek je podľa pošty plynulým a prirodzeným procesom transformácie, ktorý reaguje na pokles záujmu o tradičné poštové služby. „Každý návrh na zmenu či zrušenie pobočky posudzuje regulačný úrad individuálne na základe zákonných kritérií a tvrdých dát. Pošta realizuje výhradne tie úpravy, ktoré prejdú týmto riadnym schvaľovacím procesom a diskusiou so samosprávami,“ podotkol jej komunikačný tím.
Podľa spoločnosti jej vedenie na čele s generálnym riaditeľom Vladislavom Kupkom navštevuje regionálne pobočky a rokuje so zástupcami samospráv aj zamestnancami pravidelne. „Pracovné výjazdy do terénu sú pre nich štandardným výkonom manažérskej práce, nie reakciou na politické výzvy. Slovenská pošta nebude vstupovať do predvolebných politických iniciatív, no vecnému, odbornému a konštruktívnemu dialógu za rokovacím stolom zostáva vždy otvorená,“ podotkla pošta.
Túto možnosť podľa nej ponúkla aj poslancovi Igorovi Janckulíkovi (KDH), pozvanie však zostalo bez reakcie. „Tému optimalizácie aj letného režimu komunikujeme transparentne a kľúčové fakty aj odpovede na najčastejšie otázky priebežne aktualizujeme v sekcii Mýty a fakty na našom webe,“ dodala pošta.
Janckulík na základe podnetov samospráv a zamestnancov pôšt upozorňuje na zatváranie pobočiek a pracovné podmienky. Poslanec uviedol, že to, čo hovoria zamestnanci a Slovenská pošta, je často úplne v rozpore. Generálneho riaditeľa pošty vyzval, aby spoločne navštívili päť percent, asi 60 pobočiek, kde by sa zamestnancov pýtali na ich pracovné podmienky. S vybranými starostami samospráv by hovorili o komunikácii s poštou pri rušení pobočiek.
„Slovenská pošta v plnej miere rešpektuje regulačný úrad. S úradom sme v permanentnom odbornom dialógu a interné prevádzkové postupy sme upravili tak, aby bola aj pri čerpaní dovoleniek či výpadkoch personálu garantovaná plná zlučiteľnosť s požiadavkami na kvalitu univerzálnej služby,“ uviedol tím komunikácie Slovenskej pošty. Úprava otváracích hodín a dočasné obmedzenie prevádzky vybraných pobočiek počas leta sú podľa spoločnosti každoročným štandardným prevádzkovým opatrením, ktorým zabezpečuje fungovanie siete a zároveň rešpektuje zákonný nárok svojich zamestnancov na čerpanie letných dovoleniek.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre TASR vo štvrtok (20. 8.) potvrdil, že vyzval Slovenskú poštu, aby bezodkladne upustila od dočasného zatvárania pôšt realizovaným postupom. Zdôvodnil to nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv v súvislosti s dočasným zatváraním pôšt počas letného obdobia pre využitie čerpania dovoleniek zamestnancov pošty.
Pokračujúca optimalizácia poštovej siete v podobe zatvárania pobočiek je podľa pošty plynulým a prirodzeným procesom transformácie, ktorý reaguje na pokles záujmu o tradičné poštové služby. „Každý návrh na zmenu či zrušenie pobočky posudzuje regulačný úrad individuálne na základe zákonných kritérií a tvrdých dát. Pošta realizuje výhradne tie úpravy, ktoré prejdú týmto riadnym schvaľovacím procesom a diskusiou so samosprávami,“ podotkol jej komunikačný tím.
Podľa spoločnosti jej vedenie na čele s generálnym riaditeľom Vladislavom Kupkom navštevuje regionálne pobočky a rokuje so zástupcami samospráv aj zamestnancami pravidelne. „Pracovné výjazdy do terénu sú pre nich štandardným výkonom manažérskej práce, nie reakciou na politické výzvy. Slovenská pošta nebude vstupovať do predvolebných politických iniciatív, no vecnému, odbornému a konštruktívnemu dialógu za rokovacím stolom zostáva vždy otvorená,“ podotkla pošta.
Túto možnosť podľa nej ponúkla aj poslancovi Igorovi Janckulíkovi (KDH), pozvanie však zostalo bez reakcie. „Tému optimalizácie aj letného režimu komunikujeme transparentne a kľúčové fakty aj odpovede na najčastejšie otázky priebežne aktualizujeme v sekcii Mýty a fakty na našom webe,“ dodala pošta.
Janckulík na základe podnetov samospráv a zamestnancov pôšt upozorňuje na zatváranie pobočiek a pracovné podmienky. Poslanec uviedol, že to, čo hovoria zamestnanci a Slovenská pošta, je často úplne v rozpore. Generálneho riaditeľa pošty vyzval, aby spoločne navštívili päť percent, asi 60 pobočiek, kde by sa zamestnancov pýtali na ich pracovné podmienky. S vybranými starostami samospráv by hovorili o komunikácii s poštou pri rušení pobočiek.