Slovenská pošta doručuje energopoukazy domácnostiam ako obyčajný list
Adresátom budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte. Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Slovenská pošta v týchto dňoch tlačí, posiela a postupne doručuje energopoukazy pre domácnosti na celom Slovensku. Adresátom budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte. Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní. Dátum, do ktorého bude vyplatený, je uvedený priamo na poukaze. Spoločnosť zároveň radí, ako treba postupovať, aby sa predišlo zbytočnému čakaniu na pobočkách, informoval v stredu špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Na vytlačenie takmer 700.000 poukazov, ktoré sú súčasťou sprievodného listu pre poberateľov štátnej adresnej pomoci s nákladmi na energie, Slovenská pošta spotrebuje takmer 208 kilometrov papiera. Každú minútu sa na tlačiarenskom zariadení zhotoví 696 listov.
Energopoukazy budú následne doručované do poštových schránok ako obyčajný list. Keďže nejde o doporučenú zásielku, nie je potrebné osobne čakať na doručovateľa ani sa pri ich vyplácaní limitovať iba na svoju spádovú poštu.
Poštový poukaz bude podľa spoločnosti vyplatený na ktorejkoľvek pošte na Slovensku adresátovi uvedenom na poukaze, manželovi/manželke adresáta, ktorémukoľvek dospelému členovi domácnosti, pre ktorú je energopomoc určená, alebo osobe, ktorú adresát splnomocnil, opatrovníkovi za adresáta pozbaveného alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony, jednému z rodičov maloletého či zákonnému zástupcovi.
„Vyplácanie energopoukazu nie je časovo náročná služba. Ide však o prácu s hotovosťou, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť zamestnancov pošty a trpezlivosť klientov,“ uviedla Slovenská pošta.
Aby sa predišlo náporu na pobočkách a zbytočnému čakaniu, Slovenská pošta zákazníkom odporúča navštíviť pobočku dopoludnia alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom - ráno po otvorení pošty, počas poludnia, podvečer a pred koncom otváracej doby.
Na výplatu poukazu treba využiť posledný týždeň v mesiaci, keď býva návštevnosť pôšt nižšia. Vhodné je overiť si aktuálnu obsadenosť pobočky v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty - na poštách s vyvolávacím systémom je možné prostredníctvom aplikácie v čase sledovať počet práve čakajúcich klientov.
Získať poradové číslo podľa spoločnosti treba pred príchodom na pobočku - mobilná aplikácia umožňuje vybrať si ho už cestou na poštu a ušetriť tak ďalšie minúty. „Plánovanie návštevy kamennej pobočky pomáha k plynulejšiemu vybavovaniu a príjemnejšej skúsenosti zákazníkov aj zamestnancov,“ uviedla Slovenská pošta.
V individuálnych prípadoch, ak adresát zo zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov nemôže prísť na poštu a žije v domácnosti sám, je možné zabezpečiť vyplatenie energopoukazu aj prostredníctvom doručovateľa. „Stačí spojiť sa s ním telefonicky, dohodnúť si termín, kedy si poukaz vyzdvihne u zákazníka doma a nasledujúci deň mu prinesie jeho výplatu,“ dodala poštová spoločnosť.
