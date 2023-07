Slovenská pošta dostala ponuky na kúpu objektov v Revúcej a Nitre

Banská Bystrica 21. júla (TASR) - Slovenská pošta (SP) dostala ponuky na kúpu prebytočného nehnuteľného majetku v Revúcej a mestskej časti Nitry Mlynárce. O ďalších päť objektov, ktoré boli predmetom verejného ponukového konania, v stanovenom termíne neprejavil záujem žiadny kupca. Pre TASR to uviedla vedúca odboru komunikácie a marketingu SP Jana Lukáčová.



Zasadnutie komisie na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku SP a vyhodnotenie ponúk na odpredaj objektov v Spišskej Novej Vsi, Jelšave, Revúcej, Radzovciach, Liptovskej Ondrášovej a nehnuteľností na Cintorínskej ulici v Nitre a v nitrianskej mestskej časti Mlynárce, sa uskutočnilo vo štvrtok (20. 7.) v Banskej Bystrici. V stanovenej lehote boli doručené dve ponuky, jedna na nehnuteľnosť v Revúcej s navrhovanou cenou 130.400 eur a jedna na objekt v mestskej časti Nitry Mlynárce s navrhovanou cenou takmer 359.000 eur.



"Komisia následne hodnotila aj splnenie stanovených podmienok. Ponuka na nehnuteľnosť v Revúcej splnila všetky stanovené podmienky a hodnotiaca komisia odporúča predmetnú ponuku prijať. Ponuka na nehnuteľnosť v katastrálnom území Mlynárce obsahuje zrejmé chyby v písaní a počítaní, a z tohto dôvodu bude uchádzač, ktorý predložil ponuku, vyzvaný na opravu," priblížila Lukáčová.



Objekty, ktoré boli predmetom predaja, no SP na ne nedostala žiadne ponuky, budú zverejnené v ďalšom kole verejného ponukového konania. Záujem o prebytočné nehnuteľnosti pošty má podľa SP v ostatnom čase stagnujúci trend, dôvodom je všeobecná makroekonomická situácia.



"Celosektorovo sa znižuje dopyt po kúpe nehnuteľného majetku z dôvodov ochladzovania realitného trhu, energetickej krízy, nízkeho tempa rastu HDP, ako aj vysokej miery inflácie, ktorá nie je korigovaná adekvátnym rastom ziskov firiem a príjmov domácností. Vážnym elementom komplikujúcim predaj predovšetkým drahších nehnuteľností je enormný rast úrokových sadzieb a sťažená dostupnosť hypotekárnych a korporátnych úverov, z ktorých je v nemalej miere financovaná kúpa nehnuteľností," skonštatovala Lukáčová.



SP je vlastníkom takmer 550 rozličných typov budov, objekty, ktoré pre svoj výkon už nepotrebuje, odpredáva ako prebytočný majetok. Dôležitým faktorom je i vek nehnuteľností v majetku pošty, väčšina z nich je staršia ako 50 rokov a ich udržiavanie a rekonštrukcie si vyžadujú nemalé finančné prostriedky. "Investičný dlh, ktorý sa tiahne s poštou dlhé roky, je preto značne vysoký. Aj to je dôvod, prečo pošta budovy, ktoré nevyužíva alebo len sčasti využíva, určí na predaj," vysvetlila Lukáčová.