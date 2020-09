Bratislava 5. septembra (TASR) – Slovenská pošta hľadá dodávateľa plynu na roky 2021 – 2023. Cenu odhaduje na 6,55 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



"Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie združenej dodávky plynu v kategórii do 641,4 MWh (maloodber) a v kategórii nad 641,4 MWh (stredný odber) vrátane doplnkových služieb," píše sa v oznámení.



Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov. Vyhodnocovanie ponúk bude realizované prostredníctvom automatizovaného informačného systému elektronickej aukcie. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 29. septembra.