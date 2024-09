Slovenská pošta hľadá firmu na pozáručné opravy a údržbu vozidiel

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenská pošta hľadá firmu na pozáručné opravy a údržbu motorových vozidiel, vrátane technických a emisných kontrol pre nákladné vozidlá do 3,5 tony. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 1,3 milióna eur. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.



Predmetom zákazky je komplexná starostlivosť o motorové vozidlá Slovenskej pošty. Úspešný uchádzač bude zabezpečovať opravy, údržbu, pozáručný servis či dodanie náhradných dielov a príslušenstva. Zabezpečiť bude musieť aj vykonanie technických a emisných kontrol, v prípade potreby aj odťah vozidla či výjazd k nefunkčnému vozidlu a vykonanie nenáročného servisu na mieste. Firma by mala tiež vedieť zabezpečiť zapožičanie auta či umytie exteriéru i interiéru vozidiel pošty.



Zákazka bude financovaná z finančných prostriedkov Slovenskej pošty. Ponuky môžu uchádzači predkladať do 2. októbra 2024, vyhodnotené budú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Rámcovú zmluvu bude pošta s úspešným uchádzačom uzatvárať na štyri roky alebo do vyčerpania finančného limitu zmluvy.