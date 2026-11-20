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Slovenská pošta hľadá poskytovateľa samoobslužných kontaktných miest
Cieľom obstarávania má byť poskytnúť občanom modernú, plne automatizovanú sieť s nepretržitou dostupnosťou poštových služieb, ktoré väčšina populácie využíva najčastejšie.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenská pošta chce modernizovať verejnú poštovú sieť spustením samoobslužných kontaktných miest „Žltý bod“. Oznámenie o verejnom obstarávaní na komplexného poskytovateľa takýchto služieb zverejnila v úradnom vestníku EÚ a vo vestníku verejného obstarávania SR. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 56 miliónov eur bez DPH, informovala pošta v piatok.
Zavedenie siete automatizovaných kontaktných miest podľa pošty vytvorí predpoklady na postupnú optimalizáciu pobočkovej siete, racionalizáciu prevádzkových nákladov a efektívnejšie využívanie personálnych kapacít pri zachovaní dostupnosti vybraných poštových a finančných služieb aj v lokalitách, kde prevádzka klasickej pobočky nie je z ekonomického a prevádzkového hľadiska efektívna.
Cieľom obstarávania má byť poskytnúť občanom modernú, plne automatizovanú sieť s nepretržitou dostupnosťou poštových služieb, ktoré väčšina populácie využíva najčastejšie. Konkrétne má ísť o podaj poštových zásielok, dodaj poštových zásielok a finančné služby ako podaj, výplata v hotovosti, výber hotovosti a vklad na účet.
Všetko sa má realizovať v režime samoobsluhy. Koncepcia Žltého bodu preto počíta aj s možnosťou využitia pokročilých technológií na bezpečnú elektronickú identifikáciu a overovanie totožnosti používateľov, najmä prostredníctvom občianskych preukazov s elektronickým čipom a ďalších technológií, ktoré umožňujú spoľahlivé overenie identity.
Úspešný uchádzač dodá nielen technické zariadenia, ale na vlastné náklady a vlastné riziko zabezpečí komplexnú službu: vývoj, implementáciu, financovanie, dodanie, inštaláciu, integráciu, prevádzku, správu, servis, údržbu, monitoring, obnovu, technologickú podporu a ďalšie činnosti.
Celková cena služby bude určená formou mesačného paušálu za každý inštalovaný Žltý bod, pričom bude zahŕňať všetky náklady poskytovateľa spojené s riadnym poskytovaním služby počas celého obdobia jej poskytovania. Podľa zmluvných podmienok bude Slovenská pošta zariadenia objednávať počas prvých ôsmich rokov trvania zmluvného vzťahu a úspešný uchádzač bude každý Žltý bod prevádzkovať osem rokov od jeho inštalácie. Rámcová zmluva, ktorú Slovenská pošta s úspešným uchádzačom uzatvorí po skončení verejného obstarávania, bude mať trvanie 16 rokov.
Lehota na predkladanie ponúk je do 8. januára 2027. Začiatok prevádzky Žltých bodov bude závisieť od priebehu a výsledkov verejného obstarávania.
Zavedenie siete automatizovaných kontaktných miest podľa pošty vytvorí predpoklady na postupnú optimalizáciu pobočkovej siete, racionalizáciu prevádzkových nákladov a efektívnejšie využívanie personálnych kapacít pri zachovaní dostupnosti vybraných poštových a finančných služieb aj v lokalitách, kde prevádzka klasickej pobočky nie je z ekonomického a prevádzkového hľadiska efektívna.
Cieľom obstarávania má byť poskytnúť občanom modernú, plne automatizovanú sieť s nepretržitou dostupnosťou poštových služieb, ktoré väčšina populácie využíva najčastejšie. Konkrétne má ísť o podaj poštových zásielok, dodaj poštových zásielok a finančné služby ako podaj, výplata v hotovosti, výber hotovosti a vklad na účet.
Všetko sa má realizovať v režime samoobsluhy. Koncepcia Žltého bodu preto počíta aj s možnosťou využitia pokročilých technológií na bezpečnú elektronickú identifikáciu a overovanie totožnosti používateľov, najmä prostredníctvom občianskych preukazov s elektronickým čipom a ďalších technológií, ktoré umožňujú spoľahlivé overenie identity.
Úspešný uchádzač dodá nielen technické zariadenia, ale na vlastné náklady a vlastné riziko zabezpečí komplexnú službu: vývoj, implementáciu, financovanie, dodanie, inštaláciu, integráciu, prevádzku, správu, servis, údržbu, monitoring, obnovu, technologickú podporu a ďalšie činnosti.
Celková cena služby bude určená formou mesačného paušálu za každý inštalovaný Žltý bod, pričom bude zahŕňať všetky náklady poskytovateľa spojené s riadnym poskytovaním služby počas celého obdobia jej poskytovania. Podľa zmluvných podmienok bude Slovenská pošta zariadenia objednávať počas prvých ôsmich rokov trvania zmluvného vzťahu a úspešný uchádzač bude každý Žltý bod prevádzkovať osem rokov od jeho inštalácie. Rámcová zmluva, ktorú Slovenská pošta s úspešným uchádzačom uzatvorí po skončení verejného obstarávania, bude mať trvanie 16 rokov.
Lehota na predkladanie ponúk je do 8. januára 2027. Začiatok prevádzky Žltých bodov bude závisieť od priebehu a výsledkov verejného obstarávania.