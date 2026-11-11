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Slovenská pošta tvrdí,že je pripravená na predvianočnú balíkovú sezónu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V predvianočnom čase minulého roka, od 15. novembra do 23. decembra, spracovala Slovenská pošta viac ako dva milióny balíkových zásielok.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - V súvislosti s blížiacou sa vianočnou balíkovou sezónou je Slovenská pošta pripravená zabezpečiť spoľahlivé doručovanie balíkov a ponúka viacero možností ich odoslania aj prevzatia. Informovala o tom v stredu poštová spoločnosť.

„Predvianočné obdobie je pre Slovenskú poštu každoročne významnou súčasťou roka. Naši zamestnanci majú s doručovaním veľkého množstva zásielok v tomto období bohaté skúsenosti. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek, balíkoboxov a zázemiu našich prevádzok sme pripravení zabezpečiť zákazníkom spoľahlivé služby aj počas predvianočných týždňov,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.

V predvianočnom čase minulého roka, od 15. novembra do 23. decembra, spracovala Slovenská pošta viac ako dva milióny balíkových zásielok. V decembri doručovala v priemere 90.000 balíkov denne, najviac ich bolo 16. decembra - 130.000 zásielok.

Možnosti preberania balíkov sa podľa pošty postupne rozširujú a zákazníci čoraz viac využívajú samoobslužné zariadenia. V roku 2025 smerovalo priamo na adresu 67 percent zásielok a do balíkoboxov približne každý desiaty balík, v roku 2026 sa tento pomer začal meniť v prospech samoobslužných zariadení.

„Dôvodom je predovšetkým rozširovanie ich siete a lepšia dostupnosť pre zákazníkov. Zákazníci Slovenskej pošty majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 1100 samoobslužných zariadení po celom Slovensku. Môžu si tak pohodlne vybrať spôsob prevzatia zásielky, ktorý im najviac vyhovuje,“ priblížila pošta.

Ceny za balíkové zásielky v predvianočnej sezóne zostávajú nezmenené, pričom pošta ponúka výhodnejší spôsob podania cez ePodací hárok alebo mobilnú aplikáciu. Pri elektronickom podávaní možno posielať balíky už od troch eur, čo ušetrí v priemere 20 percent v porovnaní s podaním na pobočke.

Elektronické podanie podľa pošty šetrí okrem nákladov aj čas. Po vyplnení údajov a následnej úhrade dostane zákazník adresný štítok alebo jedinečný kód. Adresný štítok stačí nalepiť na zásielku a balík odovzdať - vložením do balíkoboxu, partnerského boxu alebo na vyhradenom mieste na ktorejkoľvek pošte bez čakania na priehradke.

Na vyzdvihnutie zásielky je desať dní aj v kombinácii balíkoboxu a uloženia na pošte. Ak si zákazník nestihne prevziať zásielku v balíkoboxe počas dvoch dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení), presúva sa na poštu, kde pobudne ďalších maximálne osem dní.
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