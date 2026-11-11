< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta tvrdí,že je pripravená na predvianočnú balíkovú sezónu
V predvianočnom čase minulého roka, od 15. novembra do 23. decembra, spracovala Slovenská pošta viac ako dva milióny balíkových zásielok.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - V súvislosti s blížiacou sa vianočnou balíkovou sezónou je Slovenská pošta pripravená zabezpečiť spoľahlivé doručovanie balíkov a ponúka viacero možností ich odoslania aj prevzatia. Informovala o tom v stredu poštová spoločnosť.
„Predvianočné obdobie je pre Slovenskú poštu každoročne významnou súčasťou roka. Naši zamestnanci majú s doručovaním veľkého množstva zásielok v tomto období bohaté skúsenosti. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek, balíkoboxov a zázemiu našich prevádzok sme pripravení zabezpečiť zákazníkom spoľahlivé služby aj počas predvianočných týždňov,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.
V predvianočnom čase minulého roka, od 15. novembra do 23. decembra, spracovala Slovenská pošta viac ako dva milióny balíkových zásielok. V decembri doručovala v priemere 90.000 balíkov denne, najviac ich bolo 16. decembra - 130.000 zásielok.
Možnosti preberania balíkov sa podľa pošty postupne rozširujú a zákazníci čoraz viac využívajú samoobslužné zariadenia. V roku 2025 smerovalo priamo na adresu 67 percent zásielok a do balíkoboxov približne každý desiaty balík, v roku 2026 sa tento pomer začal meniť v prospech samoobslužných zariadení.
„Dôvodom je predovšetkým rozširovanie ich siete a lepšia dostupnosť pre zákazníkov. Zákazníci Slovenskej pošty majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 1100 samoobslužných zariadení po celom Slovensku. Môžu si tak pohodlne vybrať spôsob prevzatia zásielky, ktorý im najviac vyhovuje,“ priblížila pošta.
Ceny za balíkové zásielky v predvianočnej sezóne zostávajú nezmenené, pričom pošta ponúka výhodnejší spôsob podania cez ePodací hárok alebo mobilnú aplikáciu. Pri elektronickom podávaní možno posielať balíky už od troch eur, čo ušetrí v priemere 20 percent v porovnaní s podaním na pobočke.
Elektronické podanie podľa pošty šetrí okrem nákladov aj čas. Po vyplnení údajov a následnej úhrade dostane zákazník adresný štítok alebo jedinečný kód. Adresný štítok stačí nalepiť na zásielku a balík odovzdať - vložením do balíkoboxu, partnerského boxu alebo na vyhradenom mieste na ktorejkoľvek pošte bez čakania na priehradke.
Na vyzdvihnutie zásielky je desať dní aj v kombinácii balíkoboxu a uloženia na pošte. Ak si zákazník nestihne prevziať zásielku v balíkoboxe počas dvoch dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení), presúva sa na poštu, kde pobudne ďalších maximálne osem dní.
„Predvianočné obdobie je pre Slovenskú poštu každoročne významnou súčasťou roka. Naši zamestnanci majú s doručovaním veľkého množstva zásielok v tomto období bohaté skúsenosti. Vďaka rozsiahlej sieti pobočiek, balíkoboxov a zázemiu našich prevádzok sme pripravení zabezpečiť zákazníkom spoľahlivé služby aj počas predvianočných týždňov,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová.
V predvianočnom čase minulého roka, od 15. novembra do 23. decembra, spracovala Slovenská pošta viac ako dva milióny balíkových zásielok. V decembri doručovala v priemere 90.000 balíkov denne, najviac ich bolo 16. decembra - 130.000 zásielok.
Možnosti preberania balíkov sa podľa pošty postupne rozširujú a zákazníci čoraz viac využívajú samoobslužné zariadenia. V roku 2025 smerovalo priamo na adresu 67 percent zásielok a do balíkoboxov približne každý desiaty balík, v roku 2026 sa tento pomer začal meniť v prospech samoobslužných zariadení.
„Dôvodom je predovšetkým rozširovanie ich siete a lepšia dostupnosť pre zákazníkov. Zákazníci Slovenskej pošty majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 1100 samoobslužných zariadení po celom Slovensku. Môžu si tak pohodlne vybrať spôsob prevzatia zásielky, ktorý im najviac vyhovuje,“ priblížila pošta.
Ceny za balíkové zásielky v predvianočnej sezóne zostávajú nezmenené, pričom pošta ponúka výhodnejší spôsob podania cez ePodací hárok alebo mobilnú aplikáciu. Pri elektronickom podávaní možno posielať balíky už od troch eur, čo ušetrí v priemere 20 percent v porovnaní s podaním na pobočke.
Elektronické podanie podľa pošty šetrí okrem nákladov aj čas. Po vyplnení údajov a následnej úhrade dostane zákazník adresný štítok alebo jedinečný kód. Adresný štítok stačí nalepiť na zásielku a balík odovzdať - vložením do balíkoboxu, partnerského boxu alebo na vyhradenom mieste na ktorejkoľvek pošte bez čakania na priehradke.
Na vyzdvihnutie zásielky je desať dní aj v kombinácii balíkoboxu a uloženia na pošte. Ak si zákazník nestihne prevziať zásielku v balíkoboxe počas dvoch dní (lehota začína plynúť nasledujúci deň po doručení), presúva sa na poštu, kde pobudne ďalších maximálne osem dní.