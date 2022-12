Slovenská pošta: Klesá trh s listami, balíkov je menej

Bratislava 29. decembra - Počas dvoch rokov pandémie Slováci vo veľkom nakupovali cez internet. Slovenská pošta aj preto tento rok zvýšila počet BalíkoBoxov na 155. Podľa dát Štatistického úradu SR však trh s balíkmi medziročne klesol o 10 %.



"Konkurencia je veľká. Po tom úspechu v minulom roku všetci doručovatelia nastavovali kapacity na ďalší rast, ten však, bohužiaľ, neprišiel. Tento pokles ešte zvýšil konkurenčný boj. Časom však asi narazíme na nejakú hranicu a nevyhneme sa zdieľanej ekonomike. BalíkoBoxy môžu začať pôsobiť rušivo a príde ku konsolidácii. Na západe už takéto projekty fungujú, existujú boxy dostupné pre všetkých doručovateľov," zhodnotil vývoj generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek v bilančnom rozhovore na sociálnych sieťach ministerstva dopravy.



Klesá aj "listový biznis," ktorý sa za posledné roky prepadol o 30 %. To znamená, že sa posiela približne o 50 miliónov listov menej. Pošta preto výrazne investuje do elektronizácie služieb, procesov a zároveň sa snaží znižovať náklady.



"Finančne je to dosť cítiť, preto musíme optimalizovať a fungovať inak. Nevyhneme sa transformácii poštovej siete. Máme niekoľko stoviek malých pôšt, kde je obrat do 100 eur denne a z ekonomického hľadiska je teda jasné, že musíme niečo zmeniť. Služby chceme a musíme zachovať, ale kamenné pobočky nebudú v takom rozsahu, ako sú dnes," dodal Mindek.



V budúcom roku sa Slovenská pošta okrem iného zameria aj na digitalizáciu svojich služieb a rozvoj mobilnej aplikácie tak, aby čo najviac vyšla v ústrety zákazníkom.