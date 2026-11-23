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Pošta: Lehota na ponuky v tendri na kontaktné miesta je predĺžená
Minimálna lehota na predkladanie ponúk by podľa zákona o verejnom obstarávaní pripadala na 21. decembra. predĺžená
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Lehota na predkladanie ponúk v súťaži na komplexné služby prevádzkovania siete samoobslužných kontaktných miest Slovenskej pošty - „Žltý bod“ je 48 dní. Takto výrazne rozšírená lehota v porovnaní so zákonnými požiadavkami umožňuje čo najširšiu hospodársku súťaž. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Jana Lukáčová v reakcii na vyjadrenia opozičného KDH, ktoré kritizovalo tender vrátane lehoty na ponuky.
„Podľa zákona o verejnom obstarávaní lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní od odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,“ uviedla hovorkyňa. Pošta odoslala oznámenie o vyhlásení súťaže na zverejnenie 18. novembra, lehotu na predkladanie ponúk určila do 8. januára 2027.
Minimálna lehota na predkladanie ponúk by podľa zákona o verejnom obstarávaní pripadala na 21. decembra. „Vzhľadom na komplexnosť a rozsah zadávanej zákazky a aj nadchádzajúce koncoročné sviatky Slovenská pošta ako obstarávateľ nepovažovala tento termín za korektný voči jednotlivým účastníkom trhu,“ priblížila Lukáčová.
Práve preto a hlavne v záujme vytvorenia čo najširšej hospodárskej súťaže lehotu na predkladanie ponúk určila výrazne nad rámec zákona o verejnom obstarávaní na 8. januára 2027. Takto určená lehota na predkladanie ponúk je podľa pošty o 18 dní dlhšia ako minimálna lehota určená zákonom o verejnom obstarávaní. Lehotu na predkladanie ponúk zároveň vedome určila až po sviatku 6. januára 2027.
„Slovenská pošta tak plne rešpektuje základné princípy verejného obstarávania, predovšetkým princíp hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, princíp proporcionality, nediskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj princíp rovnakého zaobchádzania,“ ubezpečila Lukáčová.
Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk v prípade, že potenciálni záujemcovia preukážu relevantné dôvody na predĺženie tejto lehoty. Slovenská pošta takéto relevantné dôvody bude akceptovať.
KDH v súvislosti s uvedeným tendrom pošty na samoobslužné kontaktné miesta v hodnote približne 67,5 milióna eur s DPH upozornilo na absenciu jasnej stratégie spoločnosti a vážne pochybnosti o transparentnosti celého procesu. Poukázalo aj na podľa neho neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk, ktorá navyše zahŕňa vianočné a novoročné sviatky. Hnutie žiadalo predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou pošty.
„Podľa zákona o verejnom obstarávaní lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní od odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami,“ uviedla hovorkyňa. Pošta odoslala oznámenie o vyhlásení súťaže na zverejnenie 18. novembra, lehotu na predkladanie ponúk určila do 8. januára 2027.
Minimálna lehota na predkladanie ponúk by podľa zákona o verejnom obstarávaní pripadala na 21. decembra. „Vzhľadom na komplexnosť a rozsah zadávanej zákazky a aj nadchádzajúce koncoročné sviatky Slovenská pošta ako obstarávateľ nepovažovala tento termín za korektný voči jednotlivým účastníkom trhu,“ priblížila Lukáčová.
Práve preto a hlavne v záujme vytvorenia čo najširšej hospodárskej súťaže lehotu na predkladanie ponúk určila výrazne nad rámec zákona o verejnom obstarávaní na 8. januára 2027. Takto určená lehota na predkladanie ponúk je podľa pošty o 18 dní dlhšia ako minimálna lehota určená zákonom o verejnom obstarávaní. Lehotu na predkladanie ponúk zároveň vedome určila až po sviatku 6. januára 2027.
„Slovenská pošta tak plne rešpektuje základné princípy verejného obstarávania, predovšetkým princíp hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, princíp proporcionality, nediskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj princíp rovnakého zaobchádzania,“ ubezpečila Lukáčová.
Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk v prípade, že potenciálni záujemcovia preukážu relevantné dôvody na predĺženie tejto lehoty. Slovenská pošta takéto relevantné dôvody bude akceptovať.
KDH v súvislosti s uvedeným tendrom pošty na samoobslužné kontaktné miesta v hodnote približne 67,5 milióna eur s DPH upozornilo na absenciu jasnej stratégie spoločnosti a vážne pochybnosti o transparentnosti celého procesu. Poukázalo aj na podľa neho neprimerane krátku lehotu na predkladanie ponúk, ktorá navyše zahŕňa vianočné a novoročné sviatky. Hnutie žiadalo predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, zverejnenie ekonomických analýz projektu a vysvetlenie jeho súladu s dlhodobou stratégiou pošty.