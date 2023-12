Slovenská pošta: List Ježiškovi možno poslať ešte do 15. decembra

Bratislava 8. decembra (TASR) - Na odoslanie listu Ježiškovi cez Vianočnú poštu ostáva ešte posledný týždeň. Aby stihol všetkým odpovedať, treba list či pohľadnicu aj so spiatočnou adresou poslať na adresu Ježiško 999 99 do 15. decembra. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Na adresu Ježiško 999 99 bolo do týchto dní doručených už takmer 50.000 pozdravov od detí z 35 krajín sveta," uviedla Dorčáková. Najviac ich prišlo zo Slovenska, no Ježiškovi poslali svoje priania aj deti z Taiwanu, Českej republiky či Číny.



Svoje priania možno poslať Ježiškovi listom či na pohľadnici. Deti môžu priložiť aj kresbu, ktorá sa môže budúci rok stať námetom pre poštovú známku. Obrázok však treba k listu priložiť na samostatnom hárku papiera, upozornila Dorčáková. Námety pre budúcoročnú poštovú známku z doručených kresieb vyberie odborná porota.



Ježiškovi možno svoje priania poslať aj elektronicky cez www.mojapohladnica.sk, aj tu však pre odpoveď treba uviesť spiatočnú adresu. Ježiško na listy aj pohľadnice odpovedá nielen v slovenčine, ale aj v angličtine či Braillovom písme. K odpovedi Ježiško pribalí deťom aj rozprávkový darček.