Slovenská pošta: Listy mierne zdražia, balíky a online podania zlacnia
Ceny balíkov do Českej republiky a krajín Európy zostávajú rovnaké. Pri balíkoch do ostatných krajín sveta sa cena zvýši do 4 eur.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenská pošta od 1. januára 2026 upraví tarify univerzálnej poštovej služby pre vnútroštátny a medzinárodný styk. Ceny listových zásielok, ktorých je každým rokom menej, sa mierne navýšia, balíky zlacnejú a na online podaní zásielok klienti ušetria viac ako doteraz. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová v pondelok informovala, že zároveň rušia poplatky za dve obľúbené služby.
„Úprava taríf je nevyhnutná na to, aby sme mohli aj naďalej poskytovať spoľahlivú univerzálnu službu v požadovanej kvalite, a to v každom regióne Slovenska,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Výnosy z listov podľa neho dlhodobo klesajú, no nároky na prevádzku a bezpečnosť rastú. „Zmeny preto nastavujeme tak, aby boli pre zákazníkov čo najmenej zaťažujúce - výrazne zvýhodňujeme online podanie a pri balíkoch, o ktoré je najväčší záujem, ceny dokonca znižujeme,“ ozrejmil.
Sadzba za základný list do 50 gramov v 2. triede bude od januára 1,40 eura, teda viac o 20 centov. Úpravy sa dotknú aj poštových poukazov a SIPO pre ich klesajúci trend a rastúce náklady na spracovanie.
„Kompenzáciou týchto zmien je vyššie cenové zvýhodnenie online podania zásielok - cez Mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok,“ podotkla Peterová. Doporučený list 1. triedy bude od januára stáť 3,80 eura na priehradke, pri online podaní 2,90 eura. Poistený list 1. triedy do 500 eur bude stáť 4,30 eura na priehradke, online 3,40 eura. „Zákazník tak ušetrí až 90 centov na jednom podaji, keďže úpravy cien v elektronických kategóriách sú nižšie,“ upozornila hovorkyňa.
Ceny balíkov podaných na priehradke zostávajú rovnaké a balíky podané online budú lacnejšie ako doteraz, ceny klesnú o 10 centov. Nové sadzby tak začínajú už na troch eurách. Cena za balík na poštu/výdajné miesto do päť kilogramov sa zníži z 3,10 na 3 eurá, za balík do 10 kilogramov klesne z 3,50 na 3,40 eura.
Poplatky za užitočné služby sa rušia. „Opakované doručovanie alebo preposlanie zásielky na inú adresu patria medzi dve najobľúbenejšie služby, ktoré šetria zákazníkom čas a od nového roka aj peniaze,“ priblížila Peterová. Kým opakované doručenie bolo doteraz spoplatnené sumou 2 eurá a preposlanie zásielky na inú adresu cenou 3,50 eura, od januára 2026 budú tieto služby pre klientov úplne zadarmo.
Slovenská pošta v rámci zmeny cenníka služieb upravuje aj maximálne ceny univerzálnej služby v medzinárodnom styku. Ceny balíkov do Českej republiky a krajín Európy zostávajú rovnaké. Pri balíkoch do ostatných krajín sveta sa cena zvýši do 4 eur.
Plná tarifa univerzálnej poštovej služby, platná od 1. januára 2026, je dostupná na webe Slovenskej pošty.
