Slovenská pošta mení vzhľad poukazov SIPO, pravidlá úhrady ostávajú
Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Od 1. februára 2026 zavádza Slovenská pošta novú podobu dokladov SIPO. Zmena sa týka výlučne vizuálneho spracovania dokladov a nemá žiadny vplyv na spôsob ani podmienky úhrady. Ako vo štvrtok informovala Slovenská pošta, obyvatelia budú SIPO naďalej uhrádzať rovnakým spôsobom ako doteraz - na pošte, u doručovateľa alebo bezhotovostne.
„Zavedením jednotnej podoby dokladov SIPO reagujeme na potrebu zefektívnenia procesov a znižovania nákladov, pričom komfort klientov zostáva zachovaný. Obyvatelia nemusia meniť svoje zaužívané spôsoby platenia, ani si osvojovať nové postupy,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Doteraz boli doklady SIPO farebne odlíšené podľa typu úhrady - pri platbe na pošte (zelený doklad), u doručovateľa (fialový doklad), pri upomienke (červený doklad) alebo pri informatívnom doklade (modrá farba). Okrem farebnosti boli doklady SIPO vyhotovované v neštandardnom tlačovom formáte, čo si vyžadovalo dodatočné náklady.
Podľa Slovenskej pošty po novom budú všetky doklady SIPO v čiernobielom vyhotovení vo formáte A5. Typ dokladu, resp. spôsob úhrady bude jasne a výrazne označený textom.
Vďaka prechodu na jednotnú čiernobielu tlač dokladov očakáva Slovenská pošta zníženie nákladov na tlač SIPO dokladov až o približne 60 %. Ide tak podľa spoločnosti o krok smerom k hospodárnejšej prevádzke a zodpovednému nakladaniu s prostriedkami, zároveň aj k udržateľnejšiemu riešeniu.
Viac informácií o tom, ako funguje SIPO a akými spôsobmi je možné si ho zriadiť, je dostupných na webovej stránke Slovenskej pošty.
