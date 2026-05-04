< sekcia Ekonomika
Slovenská pošta musí predložiť návrh ozdravných opatrení
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská pošta, na ktorom musí predložiť návrh ozdravných opatrení, by sa malo uskutočniť do niekoľkých týždňov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. mája (TASR) - Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) spoločnosti Slovenská pošta, na ktorom musí predložiť návrh ozdravných opatrení, by sa malo uskutočniť do niekoľkých týždňov. Ministerstvo dopravy (MD) SR ako akcionár poštovej spoločnosti to uviedlo pre TASR s tým, že dôvodom na zvolanie mimoriadneho zasadnutia je dosiahnutie strát z minulosti vo výške jednej tretiny základného imania Slovenskej pošty. Neznamená to, že musí ísť do konkurzu.
„Zlú ekonomickú situáciu Slovenskej pošty spôsobilo viacero faktorov. V posledných rokoch zaznamenávame výrazný prepad záujmu o služby ako listové zásielky alebo poštové poukazy, naopak náklady na prevádzku mimoriadne širokej poštovej siete neustále rastú,“ podotkol odbor komunikácie MD.
Súčasné vedenie Slovenskej pošty podľa ministerstva začalo ozdravný proces spoločnosti, čoho výsledkom je, že v roku 2025 dosiahla stratu vo výške 1,7 milióna eur, pričom očakávaná strata bola 25 miliónov eur. „Vedenie Slovenskej pošty má dôveru vedenia ministerstva dopravy,“ potvrdilo MD.
Podľa ministerstva je ťažké hodnotiť, ktoré vedenie malo aký vplyv na hospodárenie pošty. Každé jedno rozhodnutie vedenia by bolo potrebné posudzovať v širšom kontexte a aj s väčším časovým odstupom. Najväčším dôvodom dnešnej situácie je výrazný pokles záujmu o niektoré služby a tiež výrazný nárast nákladov na mzdy či na energie.
Slovenská pošta dosiahla naposledy zisk po zdanení v roku 2019 vo výške 1,4 milióna eur. Podľa výročných správ spoločnosti odvtedy vykazovala vždy stratu po zdanení - v roku 2020 dosiahla 16 miliónov eur, v roku 2021 sa znížila na 9,3 milióna eur, v roku 2022 na 7,9 milióna eur. V roku 2023 strata ďalej klesla na 5,5 milióna eur, v roku 2024 vzrástla na 12 miliónov eur a v roku 2025 sa znížila na spomínaných 1,7 milióna eur.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Vladislav Kupka, ktorý oba posty zastáva od júla 2023, nedávno potvrdil, že v transformácii budú pokračovať, pretože je to nevyhnutnosť. „Ak by sme neurobili zásadné opatrenia, táto spoločnosť čoskoro krachuje,“ upozornil šéf Slovenskej pošty.
Podnik podľa neho možno zachrániť optimalizáciou nákladov na prevádzku siete aj zamestnancov. „To sme už spustili minulý rok a budeme v tom pokračovať, ale budeme to robiť veľmi opatrne, zodpovedne, na základe dát a tak, aby klienti aj zamestnanci nepocítili nič negatívne,“ ubezpečil Kupka.
Akcionárom Slovenskej pošty je síce MD, ale štát ju nedotuje ani ju nemôže zachrániť. „Aj navýšenie imania by bolo považované za nedovolenú štátnu pomoc. Musíme sa teda postarať sami o seba. Naša vízia je, že v roku 2028 bude pošta opäť v zisku a bude obľúbenou značkou,“ povedal Kupka. Podľa neho musia mať minimálne vyrovnaný rozpočet, už nesmú tvoriť stratu. „Nikto iný nás zachraňovať nebude, musíme sa o to postarať my, tento manažment,“ dodal Kupka.
„Zlú ekonomickú situáciu Slovenskej pošty spôsobilo viacero faktorov. V posledných rokoch zaznamenávame výrazný prepad záujmu o služby ako listové zásielky alebo poštové poukazy, naopak náklady na prevádzku mimoriadne širokej poštovej siete neustále rastú,“ podotkol odbor komunikácie MD.
Súčasné vedenie Slovenskej pošty podľa ministerstva začalo ozdravný proces spoločnosti, čoho výsledkom je, že v roku 2025 dosiahla stratu vo výške 1,7 milióna eur, pričom očakávaná strata bola 25 miliónov eur. „Vedenie Slovenskej pošty má dôveru vedenia ministerstva dopravy,“ potvrdilo MD.
Podľa ministerstva je ťažké hodnotiť, ktoré vedenie malo aký vplyv na hospodárenie pošty. Každé jedno rozhodnutie vedenia by bolo potrebné posudzovať v širšom kontexte a aj s väčším časovým odstupom. Najväčším dôvodom dnešnej situácie je výrazný pokles záujmu o niektoré služby a tiež výrazný nárast nákladov na mzdy či na energie.
Slovenská pošta dosiahla naposledy zisk po zdanení v roku 2019 vo výške 1,4 milióna eur. Podľa výročných správ spoločnosti odvtedy vykazovala vždy stratu po zdanení - v roku 2020 dosiahla 16 miliónov eur, v roku 2021 sa znížila na 9,3 milióna eur, v roku 2022 na 7,9 milióna eur. V roku 2023 strata ďalej klesla na 5,5 milióna eur, v roku 2024 vzrástla na 12 miliónov eur a v roku 2025 sa znížila na spomínaných 1,7 milióna eur.
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Vladislav Kupka, ktorý oba posty zastáva od júla 2023, nedávno potvrdil, že v transformácii budú pokračovať, pretože je to nevyhnutnosť. „Ak by sme neurobili zásadné opatrenia, táto spoločnosť čoskoro krachuje,“ upozornil šéf Slovenskej pošty.
Podnik podľa neho možno zachrániť optimalizáciou nákladov na prevádzku siete aj zamestnancov. „To sme už spustili minulý rok a budeme v tom pokračovať, ale budeme to robiť veľmi opatrne, zodpovedne, na základe dát a tak, aby klienti aj zamestnanci nepocítili nič negatívne,“ ubezpečil Kupka.
Akcionárom Slovenskej pošty je síce MD, ale štát ju nedotuje ani ju nemôže zachrániť. „Aj navýšenie imania by bolo považované za nedovolenú štátnu pomoc. Musíme sa teda postarať sami o seba. Naša vízia je, že v roku 2028 bude pošta opäť v zisku a bude obľúbenou značkou,“ povedal Kupka. Podľa neho musia mať minimálne vyrovnaný rozpočet, už nesmú tvoriť stratu. „Nikto iný nás zachraňovať nebude, musíme sa o to postarať my, tento manažment,“ dodal Kupka.