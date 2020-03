Slovenská pošta:Na vyplácanie sociálnych dávok bude dohliadať polícia

Bratislava 16. marca (TASR) – Slovenská pošta bude od 18. do 27. marca, teda desať dní, vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. Vzhľadom na to prijala prísnejšie ochranné opatrenia, zároveň vyzýva občanov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok dôsledne dodržiavali.



Ako informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská, počet zákazníkov v priestoroch pobočiek je regulovaný tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia nákazy. "Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky ich požiadajú zodpovední pracovníci na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napríklad pred budovou pošty," opísala.



Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu desiatich dní v čase otváracích hodín. Hovorkyňa preto upozornila, že nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. "Keďže Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne," dodala.



Do priestorov pobočky budú zároveň vpustení iba tí, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre. Hovorkyňa upozornila aj na možnosť prísť v rukaviciach či doniesť si vlastné pero na potvrdenie prevzatia hotovosti podpisom.



"Zákazníkov, ktorí sú v karanténe, žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa," zdôraznila Rovenská. Tým, ktorí sú v karanténe, nebude Slovenská pošta sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, keď ukončí karanténu, respektíve kým sa situácia upokojí.



Rovenská podotkla, že na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.



Slovenská pošta je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Postupuje v súlade s pokynmi kompetentných autorít, teda ústredného krízového štábu, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. "Ochranné opatrenia a postupy neustále aktualizujeme v závislosti od vývoja situácie a informácií získaných aj zo zahraničia, pričom krízový štáb Slovenskej pošty zasadá a rieši podnety na dennej báze," ubezpečila hovorkyňa.



Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového s platnosťou od 16. marca od 6.00 h. Pobočky Slovenskej pošty patria medzi výnimky, ktoré musia byť počas núdzového stavu otvorené. "Poštové, peňažné a ostatné služby na pobočkách Slovenskej pošty, ako aj doručovanie zásielok pre zákazníkov poskytujeme v upravenom režime aj naďalej," skonštatovala Rovenská. Od soboty (14. 3.) až do odvolania sa počas víkendov zatvárajú všetky prevádzky pôšt v obchodných centrách.